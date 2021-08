TikTok voor rechter gedaagd om schending privacy kinderen

In Nederland dagen Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) en de Consumentenbond het bedrijf achter TikTok voor de rechter vanwege het schenden van de privacy en de consumentenrechten van kinderen. De twee stuurden het bedrijf eind juni al een schadeclaim van 1,5 miljard euro. Daarop volgden gesprekken met TikTok, maar die liepen op niets uit, aldus TBYP en de Consumentenbond.