Een reeks Europese en Britse uitgevers dient een massaclaim in tegen Google. De uitgevers stellen dat de techgigant een monopoliepositie bezit op de advertentiemarkt, en dat ze hierdoor worden benadeeld.

Het gaat om twee rechtszaken, eentje in Nederland, en een in het Verenigd Koninkrijk. Bij de claim die in Nederland is ingediend kunnen uitgevers uit de volledige Europese Unie zich aansluiten, zo schrijft de Nederlandse krant het Financieel Dagblad. Hoewel de Britse claim voornamelijk gericht is op Britse uitgevers, kunnen ook hier Europese uitgevers zich aansluiten.

Het initiatief komt van het Belgische advocatenkantoor Geradin Partners. Vermoed wordt dat onder meer Mediahuis en DPG, beide uitgeverijen die zowel in ons land als in Nederland actief zijn, zich achter de claim scharen.

Onderzoek

Het is lang niet de eerste keer dat Google's positie op de advertentiemarkt wordt aangeklaagd. Onder meer de Europese Commissie en het Amerikaans Openbaar Ministerie werken aan onderzoeken rond de mogelijke monopoliepositie van het bedrijf op advertentiegebied.

Google noemt de rechtszaak 'speculatief en opportunistisch' in een persmededeling aan techsite Tweakers. 'Google werkt constructief samen met uitgevers uit heel Europa. Onze advertentieproducten en die van onze concurrenten helpen miljoenen websites en apps om inkomsten te genereren', zo zegt de woordvoerder.

Het gaat om twee rechtszaken, eentje in Nederland, en een in het Verenigd Koninkrijk. Bij de claim die in Nederland is ingediend kunnen uitgevers uit de volledige Europese Unie zich aansluiten, zo schrijft de Nederlandse krant het Financieel Dagblad. Hoewel de Britse claim voornamelijk gericht is op Britse uitgevers, kunnen ook hier Europese uitgevers zich aansluiten.Het initiatief komt van het Belgische advocatenkantoor Geradin Partners. Vermoed wordt dat onder meer Mediahuis en DPG, beide uitgeverijen die zowel in ons land als in Nederland actief zijn, zich achter de claim scharen. Het is lang niet de eerste keer dat Google's positie op de advertentiemarkt wordt aangeklaagd. Onder meer de Europese Commissie en het Amerikaans Openbaar Ministerie werken aan onderzoeken rond de mogelijke monopoliepositie van het bedrijf op advertentiegebied. Google noemt de rechtszaak 'speculatief en opportunistisch' in een persmededeling aan techsite Tweakers. 'Google werkt constructief samen met uitgevers uit heel Europa. Onze advertentieproducten en die van onze concurrenten helpen miljoenen websites en apps om inkomsten te genereren', zo zegt de woordvoerder.