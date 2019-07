Websites met een like-knop van Facebook op hun pagina's moeten hun bezoekers informeren dat hun persoonlijke internetgegevens automatisch aan het Amerikaanse bedrijf worden doorgegeven. De sites zijn echter niet verantwoordelijk voor wat Facebook uiteindelijk met die gegevens doet. Dat heeft het Europees Hof van Justitie maandag bepaald.

De zaak was aangespannen door een Duitse consumentenorganisatie tegen het Duitse onlinemodebedrijf Fashion ID. Zodra een bezoeker op die website belandt, worden zijn IP-adres en browsegegevens meteen aan Facebook doorgegeven zonder dat de bezoeker zich daarvan bewust is. Dat proces wordt automatisch geactiveerd door de aanwezigheid van de like-knop op de site, en dus ook als daar niet op geklikt is of als de bezoeker zelfs helemaal geen Facebookaccount heeft.

Volgens het Hof zijn websites die hiervan gebruik maken echter niet verantwoordelijk voor wat Facebook met de doorgespeelde gegevens doet. Zij zijn uitsluitend - wel samen met Facebook - verantwoordelijk voor de verzameling en de doorzending van de gegevens van hun bezoekers. Die moeten daar dan wel duidelijk over worden ingelicht en hun toestemming kunnen geven.

Vier jaar geleden sleepte de Belgische Privacycommissie Facebook voor de rechter voor het volgen van internetgebruikers via plug-ins op externe websites. Facebook werd daarvoor veroordeeld, maar trok eerder dit jaar naar het Hof van Beroep.