De Franse satellietoperator Eutelsat heeft maandag bevestigd met het Britse OneWeb besprekingen te zijn gestart voor een fusie om internet aan hoog debiet te kunnen aanbieden en daarmee te concurreren met Starlink van het Amerikaanse SpaceX.

Eutelsat baat 35 geostationaire telecomsatellieten uit en bezit al bijna 23 procent van het kapitaal van OneWeb. OneWeb heeft van de in totaal 648 satellieten die hun constellatie telt er al 428 in een lage baan gebracht voor breedband internet. Het bedrijf wil zo hogere snelheden dan voorheen aanbieden, maar ook de latency - de vertraging van data - beperken. Als Eutelsat en OneWeb fuseren dan zal dat in de eerste plaats belangrijk zijn voor die regio's waar geen glasvezelkabels of andere breedbandvoorzieningen te vinden zijn. Maar beide partijen zien ook brood in nieuwe markten zoals internet in de wagen.

Concurrentie voor Starlink en Kuiper

Een fusie van beide satellietspelers zou zo een nieuwe gigant opleveren die de concurrentie aan gaat met Starlink van Elon Musk. Starlink heeft ondertussen al 4.408 satellieten gelanceerd. Maar dan is er ook nog de toekomstige Kuiper-constellatie van Jeff Bezos (Amazon) die soortgelijke ambities heeft. Eutelsat hoopt met hun fusieproject het verschil te kunnen maken 'als eerste bedrijf dat diensten vanuit een geostationaire (GEO) én lage baan (LEO) aanbiedt en daarom uniek gepositioneerd is om de bloeiende connectiviteitsmarkt aan te pakken', zo lezen we in een persbericht. Eutelsat bevestigt daarmee de geruchten in de markt waarover Bloomberg eerder berichtte. Eutelsat schat dat het om een markt gaat die tegen 2030 zo'n 16 miljard dollar zal bedragen.

Bedoeling is dat de aandeelhouders van Eutelsat en OneWeb elk vijftig procent van het kapitaal van de gecombineerde groep bezitten, via een aandelenwissel. De aandeelhouders in OneWeb zijn het Indiase conglomeraat Bharti (30 pct) en Eutelsat (22,9), de Britse regering (17,6), het Japanse Softbank (17,6) en het Koreaanse conglomeraat Hanwa (8,8 procent). Eutelsat is voor 20 procent in handen van Bpifrance, een investeringsbank van de Franse staat.

Eutelsat baat 35 geostationaire telecomsatellieten uit en bezit al bijna 23 procent van het kapitaal van OneWeb. OneWeb heeft van de in totaal 648 satellieten die hun constellatie telt er al 428 in een lage baan gebracht voor breedband internet. Het bedrijf wil zo hogere snelheden dan voorheen aanbieden, maar ook de latency - de vertraging van data - beperken. Als Eutelsat en OneWeb fuseren dan zal dat in de eerste plaats belangrijk zijn voor die regio's waar geen glasvezelkabels of andere breedbandvoorzieningen te vinden zijn. Maar beide partijen zien ook brood in nieuwe markten zoals internet in de wagen.Een fusie van beide satellietspelers zou zo een nieuwe gigant opleveren die de concurrentie aan gaat met Starlink van Elon Musk. Starlink heeft ondertussen al 4.408 satellieten gelanceerd. Maar dan is er ook nog de toekomstige Kuiper-constellatie van Jeff Bezos (Amazon) die soortgelijke ambities heeft. Eutelsat hoopt met hun fusieproject het verschil te kunnen maken 'als eerste bedrijf dat diensten vanuit een geostationaire (GEO) én lage baan (LEO) aanbiedt en daarom uniek gepositioneerd is om de bloeiende connectiviteitsmarkt aan te pakken', zo lezen we in een persbericht. Eutelsat bevestigt daarmee de geruchten in de markt waarover Bloomberg eerder berichtte. Eutelsat schat dat het om een markt gaat die tegen 2030 zo'n 16 miljard dollar zal bedragen.Bedoeling is dat de aandeelhouders van Eutelsat en OneWeb elk vijftig procent van het kapitaal van de gecombineerde groep bezitten, via een aandelenwissel. De aandeelhouders in OneWeb zijn het Indiase conglomeraat Bharti (30 pct) en Eutelsat (22,9), de Britse regering (17,6), het Japanse Softbank (17,6) en het Koreaanse conglomeraat Hanwa (8,8 procent). Eutelsat is voor 20 procent in handen van Bpifrance, een investeringsbank van de Franse staat.