De man die verantwoordelijk is voor de wereldwijde massaspionage via Amerikaanse techbedrijven, zit voortaan in de raad van bestuur van Amazon.

Generaal op rust Keith Alexander zetelt sinds deze maand in de raad van bestuur van Amazon, de grootste cloudprovider ter wereld. Dat heeft Amazon zelf bekendgemaakt op haar website.

Alexander is momenteel co-CEO en voorzitter van het door hem opgerichte IronNet Cybersecurity, een bedrijf dat zich toelegt op netwerkbeveiliging. Maar hij is vooral een veelbesproken figuur omwille van zijn carrière bij de Amerikaanse overheid.

Zo was hij hoofd van het US Cyber Command van 2010 tot maart 2014 en hoofd van de NSA en de Central Security Service tussen 2005 en maart 2014 waarna hij met pensioen ging.

In die periode, in 2013, raakte dankzij klokkenluider Edward Snowden bekend dat de NSA bij verschillende technologiebedrijven toegang had tot de data van gebruikers, via het zogenaamde Prism-programma. Zo werden zowel in de VS als daarbuiten mensen massaal bespioneerd. Alexander wou na de bekendmaking opstappen, niet omwille van de praktijk, wel omdat het werd gelekt onder zijn leiderschap. Uiteindelijk bleef hij op post tot aan zijn wettelijk pensioen.

The Verge merkt op dat de voormalige generaal niet opgezet was met het bekend raken van het spionageprogramma. In een toenmalige interview zei hij dat zelfs journalisten een verbod hoorden te krijgen om over de gelekte documenten te schrijven.

Snowden reageert

Snowden zelf, die sinds de bekendmaking ondergedoken leeft in Rusland, reageert droog op de keuze van Amazon voor de ex NSA-baas. "Blijkbaar is 'hey Alexa' de afkorting voor 'hey Keith Alexander'. Ja, de Keith Alexander die persoonlijk verantwoordelijk is voor de onwettige massaspionage die wereldwijd een schandaal werd."

🚨🚨 It turns out "Hey Alexa" is short for "Hey Keith Alexander." Yes, the Keith Alexander personally responsible for the unlawful mass surveillance programs that caused a global scandal. And Amazon Web Services (AWS) host ~6% of all websites. 🚨🚨https://t.co/6hkzsHjxh9 — Edward Snowden (@Snowden) September 9, 2020

De klokkenluider waarschuwt ook voor 'section 702', een stuk wetgeving dat de NSA en FBI toelaat om zonder bevel van de rechter data over niet-Amerikanen op te vragen bij Amerikaanse bedrijven. Hij wijst er daarbij op dat Amazon zelf zo'n zes procent van alle websites host.

De aanstelling komt ook in dezelfde maand dat het Amerikaanse gerecht oordeelde dat het massaal verzamelen van telefoongegevens door de NSA illegaal is.

Pentagon

Vermoedelijk wordt het nieuwe controversiële bestuurslid ook aangetrokken omwille van de banden met de Amerikaanse overheid. Amazon vecht momenteel een beslissing van het Pentagon aan om een cloudcontract van enkele miljarden dollars aan Microsoft te geven. Tegelijk is de relatie tussen Amazon-baas Jeff Bezos en president Donald Trump bijzonder zuur.

Maar het wil ook zeggen dat Amazon, de grootste cloudprovider ter wereld, waar verschillende Belgische bedrijven hun IT-infrastructuur draait, een bestuurslid heeft dat geen graten ziet in massale privacyschending en datavergaring.

Generaal op rust Keith Alexander zetelt sinds deze maand in de raad van bestuur van Amazon, de grootste cloudprovider ter wereld. Dat heeft Amazon zelf bekendgemaakt op haar website.Alexander is momenteel co-CEO en voorzitter van het door hem opgerichte IronNet Cybersecurity, een bedrijf dat zich toelegt op netwerkbeveiliging. Maar hij is vooral een veelbesproken figuur omwille van zijn carrière bij de Amerikaanse overheid.Zo was hij hoofd van het US Cyber Command van 2010 tot maart 2014 en hoofd van de NSA en de Central Security Service tussen 2005 en maart 2014 waarna hij met pensioen ging.In die periode, in 2013, raakte dankzij klokkenluider Edward Snowden bekend dat de NSA bij verschillende technologiebedrijven toegang had tot de data van gebruikers, via het zogenaamde Prism-programma. Zo werden zowel in de VS als daarbuiten mensen massaal bespioneerd. Alexander wou na de bekendmaking opstappen, niet omwille van de praktijk, wel omdat het werd gelekt onder zijn leiderschap. Uiteindelijk bleef hij op post tot aan zijn wettelijk pensioen.The Verge merkt op dat de voormalige generaal niet opgezet was met het bekend raken van het spionageprogramma. In een toenmalige interview zei hij dat zelfs journalisten een verbod hoorden te krijgen om over de gelekte documenten te schrijven.Snowden zelf, die sinds de bekendmaking ondergedoken leeft in Rusland, reageert droog op de keuze van Amazon voor de ex NSA-baas. "Blijkbaar is 'hey Alexa' de afkorting voor 'hey Keith Alexander'. Ja, de Keith Alexander die persoonlijk verantwoordelijk is voor de onwettige massaspionage die wereldwijd een schandaal werd."De klokkenluider waarschuwt ook voor 'section 702', een stuk wetgeving dat de NSA en FBI toelaat om zonder bevel van de rechter data over niet-Amerikanen op te vragen bij Amerikaanse bedrijven. Hij wijst er daarbij op dat Amazon zelf zo'n zes procent van alle websites host.De aanstelling komt ook in dezelfde maand dat het Amerikaanse gerecht oordeelde dat het massaal verzamelen van telefoongegevens door de NSA illegaal is.Vermoedelijk wordt het nieuwe controversiële bestuurslid ook aangetrokken omwille van de banden met de Amerikaanse overheid. Amazon vecht momenteel een beslissing van het Pentagon aan om een cloudcontract van enkele miljarden dollars aan Microsoft te geven. Tegelijk is de relatie tussen Amazon-baas Jeff Bezos en president Donald Trump bijzonder zuur.Maar het wil ook zeggen dat Amazon, de grootste cloudprovider ter wereld, waar verschillende Belgische bedrijven hun IT-infrastructuur draait, een bestuurslid heeft dat geen graten ziet in massale privacyschending en datavergaring.