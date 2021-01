Jos Donvil wordt de nieuwe CEO van voetbalclub Anderlecht. Donvil stond jarenlang aan het hoofd bij Base en later bij Voo.

Donvil was sinds september al COO van de club. Op 1 april volgt hij huidig CEO Karel Van Eetvelt op, die de club het afgelopen jaar leidde.

De nieuwe topman is geen onbekende in de telecomsector. Donvil was negen jaar lang actief bij Base waar hij onder meer CCO en COO was. Van 2012 tot 2016 leidde hij de mobiele operator. In die periode, april 2015, werd het bedrijf ook overgenomen door Telenet.

Na zijn jaren bij Base kwam Donvil aan het hoofd te staan bij de Waalse kabelaar Voo. Hij leidde het bedrijf vier jaar lang tot hij in augustus werd opgevolgd door Christopher Traggio. Over Donvil klonk het toen dat hij financiëel directeur werd in het interim-management van moederholding Nethys. Die passage was echter van zeer korte duur, nog geen maand later werd hij bij Anderlecht aangekondigd als operationeel directeur, een functie die hij nu inruilt voor de volledige leiding over de club.

