Het Waalse kabelbedrijf Voo krijgt een nieuwe CEO: de Frans-Amerikaanse Christopher Traggio. Hij vervangt de Vlaming Jos Donvil, die verschuift naar moederholding Nethys en daar financieel directeur wordt in het interim-management.

Traggio heeft ervaring zat in de telecom. Hij werkte onder meer voor Telenet-moeder Liberty Global, de Amerikaanse operator AT&T, Orange in Frankrijk en EE in Groot-Brittannië. Zijn laatste job was in Zweden, waar hij hoofd B2B was bij Tele2.

Naast een nieuwe CEO, nam VOO ook een nieuwe marketingdirecteur aan. Dat wordt de Italiaanse Christina Zanchi. Zij werkte tot begin dit jaar nog bij concurrent Orange België als verantwoordelijke voor de consumentenmarkt.

De toekomst van Voo blijft ondertussen onzeker. De Luikse intercommunale Nethys wilde het telecombedrijf verkopen aan de Amerikaanse investeringsgroep Providence, maar de ondernemingsrechtbank in Luik trok een streep door die deal na een klacht van Orange. Er wordt een nieuwe verkoopprocedure opgestart. Naast Orange toonde ook Telenet al interesse.

