Vier voormalig medewerkers van de online veilingsite eBay zullen deze week schuld bekennen in een bizarre cyberstalkingrechtszaak. Dat meldt Forbes.

De werknemers zouden een cyberstalkingcampagne hebben opgezet tegen bloggers die zich kritisch uitlieten over eBay door onder meer een bloederig varkensmasker en een doos levende kakkerlakken op te sturen.

De vier ex-werknemers zouden een getrouwd stel hebben lastiggevallen om ervoor te zorgen dat ze stopten met het publiceren van kritische verhalen over het bedrijf in hun nieuwsbrief. Ze zouden zijn gesnapt toen ze inbraken in de garage van de slachtoffers om een GPS-tracker aan hun auto te bevestigen. Het stel heeft toen de politie gewaarschuwd, die een onderzoek is gestart.

In een verklaring zegt eBay een onderzoek te zijn gestart zodra ze te horen kregen dat de politie was gebeld over hun werknemers. Alle betrokken werknemers zouden zijn ontslagen, ongeacht of ze in de rechtszaak wel of niet schuldig worden bevonden.

