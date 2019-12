Exact, een Nederlandse leverancier van boekhoudsoftware, versterkt zijn aanwezigheid op de Belgische markt met de overname van sectorgenoot WinBooks.

Exact is voornamelijk bekend als leverancier van software voor kmo's en hun boekhouders. Het van oorsprong Delftse bedrijf is sinds 1989 ook actief in België. Begin dit jaar kwam Exact zelf in handen van de Amerikaanse investeerder KKR.

Nu neemt Exact zijn Belgische sectorgenoot WinBooks over. Daarmee vergoot het Nederlands bedrijf vooral zijn aanwezigheid in Wallonië en Brussel, waar WinBooks traditioneel sterk stond. "We hebben de ambitie om onze omzet de komende vijf jaar te verdubbelen tot 500 miljoen euro. België maakt een essentieel onderdeel uit van deze strategie", zegt Exact-CEO Phill Robinson. Een overnamebedrag werd niet bekendgemaakt.

WinBooks levert zijn boekhoudsoftware sinds 2000 en telt in Vlaanderen en Wallonië meer dan 20.000 klanten. De WinBooks-organisatie blijft na de overname stand-alone opereren binnen Exact en de bedrijfsstructuur blijft behouden. Jean-François Cuylits en Pierre Borremans zullen WinBooks blijven leiden. "De samenwerking met Exact biedt kansen voor ons om samen met hen een nog breder aanbod van softwareoplossingen voor de Belgische markt te ontwikkelen, zowel on-premise als in de cloud", zegt Borremans.