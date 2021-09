Facebook heeft 106 miljoen dollar extra betaald aan de Amerikaanse regulator om te voorkomen dat haar CEO persoonlijk zou worden vervolgd in het Cambridge Analytica schandaal. Aandeelhouders zijn woedend dat hun bedrijf daarvoor opdraait.

Een rechtszaak van twee aandeelhoudersgroepen tegen Facebook, Mark Zuckerberg, COO Sheryl Sandberg en de raad van bestuur (waaronder Marc Andreessen en Peter Thiel), claimt dat Facebook bij haar boete om het Cambridge Analytica schandaal te regelen maar liefst 106 miljoen euro te veel heeft betaald. De voorwaarde is dat Zuckerberg niet persoonlijk zou worden aangeklaagd.

Facebook moest naar aanleiding van het schandaal vijf miljard dollar betalen aan de Amerikaanse regulator FTC. Maar intussen zijn er interne documenten bekend geraakt die stellen dat de FTC aanvankelijk ook van plan was om Zuckerberg zelf te vervolgen als CEO van het bedrijf. Facebook besloot daarom meer te betalen om zowel Zuckerberg als diens rechterhand Sheryl Sandberg buiten schot te houden.

Dat ligt gevoelig in termen van corporate governance. Zuckerberg heeft binnen Facebook immers alle macht. Hoewel het om een beursgenoteerd bedrijf gaat, hanteert het bedrijf een structuur waarbij vooral de aandelen van Zuckerberg stemrecht hebben. De zaak suggereert dat de topmensen van Facebook hun eigen bedrijf hebben laten opdraaien voor hun wanbeleid en dat is nadelig voor aandeelhouders.

Waar ging Cambridge Analytica over? In 2018 onthulden enkele media dat het Britse marketingbureau Cambridge Analytica enkele jaren eerder via een quiz op Facebook data van gebruikers verzamelde om hen te profileren. Hoewel de quiz een paar honderdduizend gebruikers had, liet Facebook het toe om via bepaalde methodes data van 87 miljoen gebruikers zonder hun toestemming te verzamelen. Die data werd nadien gebruikt voor zeer gerichte advertenties, onder meer voor de verkiezing van Donald Trump in de VS. Facebook reageerde aanvankelijk kordaat en zei dat dit niet was toegelaten en dat er fouten werden gemaakt. Maar gaandeweg ontdekte de wereld dat Facebook al drie jaar eerder op de hoogte was van het probleem. Cambridge Analytica handelde weliswaar tegen de voorwaarden van Facebook, maar Facebook zelf maakte het op haar platform tegelijk wel mogelijk om die data te verzamelen.

De zaak is vrij complex want ze komt eigenlijk verder uit een rechtszaak van februari 2019, maar de afgelopen maanden zijn via andere juridische procedures verschillende documenten publiek geraakt, waaruit nu ook blijkt dat de FTC aanvankelijk van plan was om Zuckerberg te vervolgen.

Gelogen tijdens hoorzitting

De aanvulling van de rechtszaak benadrukt ook enkele andere fouten van Zuckerberg. Zo bleef bij tijdens de hoorzitting in het Amerikaanse congres vaag op de vraag of hoger management op de hoogte was van de Cambridge Analytica praktijken. De rechtzaak claimt op basis van interne documenten bij Facebook dat minstens drie senior managers begin 2015 op de hoogte waren van de privacyproblemen.

