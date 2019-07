Facebook betaalt de Amerikaanse marktwaakhond FTC een boete van 5 miljard dollar wegens verschillende privacyschandalen. Ook mag het verschillende praktijken niet langer toepassen.

Het gaat om de hoogste schikking die de toezichthouder ooit trof met een bedrijf. De hoogte van de schikkingen waren vorige week al uitgelekt. Facebook liet eerder al weten 3 miljard dollar opzij te hebben gelegd voor de kwestie. In een ander onderzoek, van beurswaakhond SEC, schikt de socialmediagigant voor 100 miljoen dollar.

De boete van de FTC volgt op verschillende privacyschandalen, waaronder een lek waardoor campagnebureau Cambridge Analytica ongeoorloofde toegang had tot gegevens van miljoenen gebruikers. Met die overtredingen schond Facebook afspraken die waren gemaakt bij een eerdere schikking met FTC uit 2011. De SEC legt Facebook een boete op omdat het bedrijf beleggers niet goed zou hebben geïnformeerd over problemen met de privacy.

Maatregelen

Facebook zelf reageert in een blogpost op de boete waarbij het ook zegt in de toekomst beter om te springen met privacy. Het bedrijf spreekt van een 'fundamentele shift' op privacyvlak die op elk niveau wordt doorgevoerd.

Het bedrijf spreekt ook over een nieuw framework voor het beschermen van privacy en informatie. Het gaat verder acties ondernemen tegen partners die toegang hebben tot data. Momenteel zijn dat enkel nog Microsoft en Sony die informatie over je Facebookvrienden kunnen inkijken, maar ook dat wordt stopgezet.

Verder verbiedt de FTC onder meer dat Facebook niet langer het wachtwoord van iemands e-mail mag vragen aan nieuwe leden die zich registreren. Facebook hanteerde die praktijk eerder dit jaar, in theorie om accountverificatie te vereenvoudigen. Maar zo kreeg het ook toegang tot de mailbox van die gebruikers.

Een andere maatregel is dat het niet langer telefoonnummers mag gebruiken voor advertentiedoeleinden als die voor andere zaken werden opgegeven. Wie zijn gsm-nummer opgaf om bijvoorbeeld two-factor-authentication (2FA) in te schakelen, kreeg van Facebook aanvankelijk te horen dat dit enkel voor 2FA zou zijn, maar het bedrijf misbruikte die gegevens alsnog voor eigen gewin.

Een groot deel van de verplichtingen die Facebook worden opgelegd worden in praktijk al toegepast. Al moeten we daarbij opmerken dat die er pas kwamen nadat Facebook er harde kritiek over kreeg, of betrapt werd.

Zo zijn alle achterpoortjes die data doorspelen naar partners wel degelijk bewust opgezet om data-uitwisseling vlotter te maken, wat zowel voor Facebook als die partners in meer data en dus advertentiemogelijkheden resulteert.

Of Facebook echt een fundamentele shift rond privacy zal doen, moet nog blijken. Het bedrijf rijgt al sinds zijn beginjaren de privacyschandalen aaneen en telkens het werd betrapt of bekritiseerd klonken excuses en de belofte dat het niet meer zou gebeuren. Het voornaamste verschil met de huidige maatregelen is dat Facebook deze keer ook effectief een boete betaalt voor het schenden van privacy.