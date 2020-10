Facebook ligt in de clinch met de universiteit van New York om een onderzoeksproject naar politieke advertenties op de platformen van de techgigant.

Facebook eist dat NYU Ad Observatory stopt met verzamelen van data. Dat project heeft meer dan 6.500 vrijwilligers en een browserextensie ingezet om gegevens te verzamelen over de politieke advertenties die Facebook toont.

Volgens het techbedrijf moet de universiteit toestemming vragen om die data te verzamelen. Het heeft een brief naar de onderzoekers van de NYU Ad Observatory gestuurd waarin het zegt dat het project de gebruiksregels van zijn platformen overtreedt door gegevens in bulk te verzamelen van de site. In de brief dreigt Facebook met verdere acties als de universiteit niet stopt.

Advertenties op sociale media, en dan vooral de politieke variant, worden in de periode voor de presidentsverkiezingen in de VS extra in het oog gehouden. Vier jaar geleden, zouden Rusland en andere buitenlandse mogendheden onder meer advertenties hebben gebruikt om te proberen de verkiezingen in het land te beïnvloeden door bijvoorbeeld desinformatie te verspreiden.

In een poging om die kritiek dit jaar te snel af te zijn, heeft Facebook onder meer een archief online gezet van advertenties die op het platform draaien, met onder meer informatie over de opdrachtgevers en locatie van mensen die de advertentie te zien kregen. Daar staat echter niet bij op wie die advertenties gericht zijn, en dat wil NYU Ad Observatory nu te weten komen.

Facebook heeft eerder al onderzoeksinitiatieven naar politieke advertenties geblokkeerd, waaronder eentje van de VRT. Volgens de techgigant vormen die projecten een gevaar voor de privacy.

