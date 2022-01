Facebook en Instagram waren vorig jaar in België minder populair dan in 2020. LinkedIn en Messenger daarentegen zagen hun gebruikersaantal wel lichtjes stijgen. Dat blijkt uit cijfers van analysebureau NapoleonCat.

Waar Facebook en vooral Instagram in het eerste coronajaar 2020 hun cijfers nog zagen pieken, bleek de situatie vorig jaar anders uit te draaien. Instagram verloor bijna een half miljoen gebruikers in België (-10,45 procent) en viel afgelopen jaar terug tot 4.275.000 accounts. Het verlies bij Facebook is minder groot (-1,69 procent) en daalde van 8.420.000 gebruikers eind 2020 naar 8.277.300 in december 2021.

Het blijft daarmee het meest populaire socialemediakanaal in België. Op dit moment hebben ongeveer zeven op de tien Belgen een Facebookprofiel. Het aantal Belgen die Messenger - de chatapp van Facebook - gebruiken, steeg lichtjes (+0,98 procent) van 6.186.000 tot 6.246.500 gebruikers, wat ongeveer neerkomt op de helft van de Belgische bevolking. Ook het professionele netwerk LinkedIn zette zijn groei van de laatste jaren door met 240.000 extra accounts (+5,91 procent).

'We zijn nog steeds erg afhankelijk van sociale media, zeker door de coronacrisis, maar we kijken wel iets kritischer naar deze afhankelijkheid', legt socialemediaonderzoeker De Marez uit. Dat heeft mogelijk geleid tot de lagere cijfers. Daarnaast is er een sterke verschuiving naar de populaire videoapp TikTok. 'TikTok is een waardige concurrent en heeft bijgedragen tot de geleidelijke plafonnering van Instagram als belangrijkste app binnen de beeldcultuur', klinkt het.

Meta probeert die dominantie opnieuw te verzekeren door bijvoorbeeld 'reels' (korte video's die op TikTok verschijnen) ook aan te bieden op Instagram. Toch waarschuwt De Marez dat we deze resultaten niet mogen dramatiseren en dat het monopolie van Mark Zuckerbergs Meta aanzienlijk blijft. 'Als je beslist om bijvoorbeeld Instagram niet meer te gebruiken, ben je nog niet onmiddellijk weg bij Meta', zegt De Marez. Het bedrijf beschikt naast Facebook en Instagram, ook over Messenger en WhatsApp.

