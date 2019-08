Facebook erkent formeel dat er een fout zat in de Messenger Kids-app. Als gevolg van een bug konden kinderen, zonder toestemming van ouders, ook via groepsgesprekken met niet-goedgekeurde gebruikers chatten.

Messenger Kids heeft net de bedoeling om de kinderen alleen met een beperkte groep familieleden of vrienden te laten chatten.

Volgens Facebook, dat onder druk werd gezet door senatoren die de kwestie aankaartten bij de Amerikaanse toezichthouder FTC, was er sprake van een technische storing. Deze kwam in oktober vorig jaar aan het licht. Facebook heeft al de nodige aanpassingen gedaan aan de app. Eerder gaf Facebook tegenover The Verge het probleem al toe.

De senatoren zeiden teleurgesteld te zijn in de aanpak van Facebook, vooral omdat een uitgebreide evaluatie om de problemen te identificeren uitbleef. Eerder stemde de techreus in met een miljardenboete vanwege problemen met de privacy en bescherming van gegevens van gebruikers.