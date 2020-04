Facebook komt met een nieuwe messaging-app voor koppels. Of beter: start met een experiment. Voorlopig lijkt een grote uitrol niet aan de orde.

'Tuned': zo heet de nieuwe messaging-app van Facebook die specifiek voor koppels bedoeld is. Als die koppels tenminste elk een Apple-smartphone of -tablet hebben en in de Verenigde Staten of Canada wonen, want de app is vooralsnog enkel in de Amerikaanse en Canadese Apple App Store terug te vinden.

"Toon je liefde voor elkaar op een creatieve manier, deel je gevoelens, wissel Spotify-muziek uit en bouw een digitaal scrapbook van jullie speciale momenten", zo leest de omschrijving van de nieuwe app. Op het eerste zicht lijkt de app dan ook weinig écht nieuws te bieden: wie nu al foto's, een korte geluidsopname of een grappige gif met zijn of haar geliefde wil delen kan dat uiteraard ook via de gekende veelgebruikte app als Messenger en WhatsApp. Ter herinnering: allebei in handen van Facebook. Opmerkelijk wel: voor de nieuwe Tuned-app is géén Facebook-account vereist.

De nieuwe Tuned-app is gebouwd door het New Product Experimentation (NPE) team van Facebook, zo weet The Information dat het bestaan van de app als eerste ontdekte. Ongetwijfeld wil het NPE-team vooral nagaan welke functies koppels echt gaan gebruiken, welk type content vooral gedeeld wordt en op welke manier. Het zou ons niet verbazen dat die kennis dan uiteindelijk uitmondt in nieuwe functionaliteit in Facebook of Messenger.

Het NPE-team bracht eerder ook al Hobbi uit - een soort concurrent voor Pinterest - en Whale: een app om zelf memes te creëren. Facebook lanceert vandaag trouwens nog iets nieuw: een toernooioptie in het Facebook Gaming platform. Dat is meer dan een experiment.

