Facebook heeft aangekondigd de nieuwsblokkade in Australië 'de komende dagen' te zullen opheffen. De Australische regering heeft ingestemd om de omstreden wet te wijzigen die techreuzen laat betalen voor het delen van content.

Het conflict met Facebook heeft in Australië tot grote verontwaardiging geleid. De circa 17 miljoen Australische gebruikers kunnen sinds donderdag geen links naar nieuwsartikelen meer delen. Bovendien kunnen ze ook geen nieuws bekijken. Facebook reageerde op die manier op een wetsvoorstel dat het bedrijf en Google zou verplichten om voortaan te betalen voor het delen van nieuwscontent.

De voorbije dagen was er al een aantal keer overleg tussen Facebook en het ministerie van Financiën, maar zonder resultaat. Australië weigerde aanvankelijk te sleutelen aan het wetsvoorstel.

Onduidelijk welke aanpassing

Uiteindelijk zijn beide partijen nu toch tot een overeenkomst gekomen. Er komt een aanpassing van het voorstel, maar het is nog onduidelijk wat dat juist betekent. 'Wij zijn tevreden dat de regering heeft ingestemd met enkele veranderingen en garanties die onze zorgen wegnemen', klinkt het bij Facebook in een verklaring.

