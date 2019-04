Facebook gaat u bij ieder bericht uitleggen waarom u het te zien krijgt

Sinds 2014 geeft Facebook aan waarom u bepaalde advertenties te zien krijgt. Nu wil het bedrijf u ook vertellen waarom bepaalde berichten bovenaan in uw nieuwsfeed staan.

'Waarom zie ik deze Facebookpost?' Op die vraag wil het sociale netwerk u een antwoord geven. Het is de bedoeling dat gebruikers de vraag binnenkort zien verschijnen wanneer ze rechtsboven op de post in kwestie klikken. Klikt u door, dan verschijnen de factoren die bepalen waarom het bericht bovenaan in uw feed verschijnt. Volgens Facebook hebben die te maken met hoe populair de berichten zijn van mensen, pagina's of groepen die u volgt, met het aantal interacties dat u met bepaalde Facebookvrienden eerder heeft gehad en hoe vaak u verhoudingsgewijs reageert op video's, foto's of links.

Gebruikers zullen ook kunnen aangeven of ze liever meer of minder van dergelijk type posts in hun feed willen zien. Dat Facebook haar gebruikers iets meer controle lijkt te geven over wat ze te zien krijgen, betekent evenwel niet dat het de touwtjes volledig uit handen geeft. Voor het bedrijf blijft het van belang om bijvoorbeeld de verhouding tussen berichten van publieke pagina's en die van vrienden zelf te bepalen.

Wel is het de eerste keer dat Facebook informatie over de volgorde van berichten rechtstreeks in het sociale netwerk inbouwt. Het bedrijf wil hiermee tegemoetkomen aan de vraag naar meer transparantie over het algoritme achter de feed. Het platform krijgt vaak kritiek omdat het de grootschalige verspreiding van fake news en hate speech faciliteert. Eerder kondigde Facebook aan dat het berichten van de antivaccinatiebeweging minder prominent zou laten verschijnen en dat het berichten die 'blank nationalisme' verheerlijken voortaan gaat verwijderen van het sociale netwerk.

Meer info over herkomst advertenties

Facebook heeft al meer dan vier jaar een gelijkaardige functie die gebruikers uitlegt waarom ze bepaalde advertenties te zien krijgen. Die wordt nu uitgebreid. Zo zal Facebook ook tonen of het extra informatie van de adverteerder heeft gekregen (bijvoorbeeld het klantenbestand met e-mailadressen) en wanneer die geüpload werd. Als de adverteerder hiervoor samenwerkt met een marketingbedrijf, dan zal dat er ook bij staan, kondigt Facebook aan.

Op dit moment zijn de nieuwe functies nog niet bij alle gebruikers actief. Facebook geeft geen informatie over waar en wanneer ze zullen worden uitgerold.