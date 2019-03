Verheerlijken van blank nationalisme niet meer toegelaten op Facebook

Facebook gaat een bredere definitie hanteren om racistische berichten te bannen van het sociale netwerk. Vanaf volgende week zijn uitingen van blank nationalisme en blank separatisme niet meer toegelaten op Facebook en Instagram.

Facebook verbiedt al langer expliciete haatberichten. Het bedrijf haalt al een aantal jaar neonazistische en racistische pagina's offline. Ook verheerlijkingen van de 'blanke suprematie' (het geloof dat er iets als een superieur blank ras zou bestaan) worden verwijderd.

Uitingen van blank nationalisme (het vooropstellen van een blanke natie) en blank separatisme (een vorm van rassenscheiding) mochten totnogtoe dan weer wél blijven staan. Facebook verklaart die terughoudendheid omdat het niet wilde riskeren dat ook legitieme vormen van separatisme of nationalisme gecensureerd zouden worden. Het bedrijf verwijst bijvoorbeeld naar "de Amerikaanse trots of Baskisch separatisme, die een belangrijk onderdeel kunnen uitmaken van de identiteit van mensen."

Na kritiek van burgerrechtenactivisten en drie maanden onderzoek is Facebook nu tot de conclusie gekomen dat blank nationalisme daar weinig mee te maken heeft en eigenlijk amper te onderscheiden is van ideeën over de blanke overheersing. "Mensen kunnen nog steeds trots zijn op hun etnische afkomst, maar het verheerlijken of steunen van blank nationalisme en separatisme staan we niet meer toe", laat het bedrijf weten in een blogpost. Wie dergelijke berichten opzoekt, zal bovendien worden doorverwezen naar een organisatie die mensen helpt om haatgroepen te verlaten.

De maatregel komt er nadat de Nieuw-Zeelandse premier socialemediabedrijven opriep om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een aanslag op twee moskeeën in Christchurch streamde de dader - die in een manifest verwees naar de blanke suprematie - het bloedbad live op Facebook. De artificiële intelligentie van Facebook herkende de video niet automatisch, waardoor de beelden een tijdlang op het sociale netwerk bleven staan.