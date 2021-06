Facebook zal binnenkort advertenties beginnen verwerken in zijn Oculus Quest virtualrealitybril. De reclame wordt getest in een drietal apps.

Je dacht misschien dat je aan de eeuwige stroom van advertenties kon ontsnappen door de wereld even achter je te laten, maar niets is minder waar. Facebook heeft aangekondigd dat ook virtual reality niet langer veilig is. Het zal binnenkort advertenties beginnen testen in het Oculus Quest VR-systeem. De advertenties komen in de eerste plaats naar een drietal apps, waaronder Blaston van Resolution Games en twee nog niet aangekondigde apps.

De opties worden later uitgebreid, gebaseerd op feedback van gebruikers, zegt Facebook. Bedoeling van dat alles is om een 'zelfvoorzienend platform' te creëren voor de ontwikkeling van virtual reality. 'Wanneer we weten hoe deze test uitdraait, en we feedback van ontwikkelaars en de gemeenschap hebben gekregen, zullen we meer details geven over wanneer advertenties breder beschikbaar zullen worden op het Oculus-platform en in de mobiele app van Oculus', zegt het bedrijf in een blog. Oculus startte vorige maand al met advertenties in de mobiele app, maar deze test vormt de eerste keer dat er advertenties in de VR-omgeving zelf, met de bril, worden geïntroduceerd.

Facebook zegt dat het de manier waarop het op dit moment gebruikersdata verzamelt en analyseert niet zal veranderen. Er zullen dus niet meteen advertenties komen gebaseerd op bijvoorbeeld bewegingsdata of informatie gehaald uit de stemassistent op de Oculus-bril. Om advertenties te tonen zal Facebook data van je Facebookprofiel halen, en het houdt ook bij welke apps je interesseerden in de Oculus-app zelf.

In de Blaston-app duiken de advertenties alvast op als een soort zwevend venstertje dat je kan aanklikken om een browser te openen, of kan opslaan. Facebook denkt eraan de mogelijkheden uit te breiden naar andere vormen, maar kan nog niet zeggen hoe dat er dan zal uitzien.

