Op Facebook Marketplace circuleert heel wat oplichting, maar in een poging om het platform te beschermen springt Facebook, zoals wel vaker, slordig om met de privacy van gebruikers.

Onderzoeksplatform ProPublica komt met een uitgebreid stuk over Facebook Marketplace en een eindeloze lijst opsommingen van zaken die foutlopen. Het platform werd de afgelopen jaren zeer actief gepromoot naar Facebookgebruikers, maar kampt ook met heel wat oplichters die niet of laat worden gedetecteerd. In sommige gevallen leidt dat tot gehackte accounts, diefstal en zelfs moorden.

Van (enkele maanden geleden) onverkrijgbare PlayStation 5 en Xbox consoles, tot erectiepillen, vaccinatiebewijzen en puppies, Facebook Marketplace staat vol met advertenties die ofwel niet zijn toegestaan, of duidelijk oplichting zijn. Facebook zelf filtert die advertenties automatisch, maar net zoals bij de detectie van fake accounts glipt veel door de mazen van het net.

Account gehackt en bedreigd

ProPublica geeft op basis van interne documenten en gesprekken met huidige en voormalige externe medewerkers een beeld van hoe Facebook, zoals wel vaker, wel moeite doet om haar platform en gebruikers te beschermen, maar daar onvoldoende in slaagt.

De gevolgen zijn niet min. Een vrouw die een tweedehands koelkast kocht en ging ophalen, werd neergestoken, in de VS alleen zou Marketplace aan de basis liggen van dertien moorden en verschillende gewapende overvallen. Maar er is ook andere overlast. Een verkoper van biljarttafels zag hoe zijn account werd gehacked en vervolgens misbruikt voor frauduleuze advertenties. Facebook helpt hem niet bij het terugkrijgen van zijn account, maar de man krijgt intussen wel bedreigingen van opgelichte klanten.

We moeten daarbij wel nuanceren dat die problemen niet uniek zijn aan Marketplace. Propublica merkt zelf op dat ook Craigslist, eBay en Amazon met oplichters kampen en of het probleem erger is bij het ene platform dan het andere is niet duidelijk.

Toegang tot Messenger-berichten

Wel is duidelijk dat Facebook veel te weinig doet tegen de problemen en als het al iets doet, de privacy van gebruikers op de tweede plaats komt.

Zo schakelde Facebook vierhonderd externe medewerkers in via consultancybedrijf Accenture om frauduleuze deals op Marketplace te onderzoeken. 'Tot recent, liet Facebook Marketplace toe dat deze slecht betaalde externe medewerkers de site controleerden door hen grotendeels onbeperkte toegang te geven tot de Messenger inbox.' Schrijft ProPublica.

Dat leidde uiteraard tot problemen. De medewerkers gingen bijvoorbeeld hun partner of anderen bespioneren, tegelijk gaf toegang tot Messenger-berichten weinig resultaat in de fraudebestrijding. Werknemers die de privacy schonden zouden wel zijn ontslagen.

Wel bespioneerd, niet ingelicht

Maar ook hier komt naar boven hoe Facebook meerdere klassen van gebruikers heeft. Bij gewone gebruikers gebeurde er niets. Bij zogenaamde VIP-leden kreeg de dader een waarschuwing. Alleen als de inbox van Facebook-medewerkers werd ingekeken kreeg de medewerker zelf een melding.

Facebook bevestigt aan ProPublica dat de externe medewerkers toegang hadden tot de privéberichten van gebruikers, maar zegt dat dat nu beperkt is tot chatgesprekken via Marketplace.

Intussen zou er meer training rond privacy zijn ingevoerd, maar dat maakt van Facebook Marketplace nog geen veilige of betrouwbare omgeving. Zo achterhaalde ProPublica dat vier mensen die worden beschuldigd van moord via Marketplace, nog steeds een actieve account hebben op het verkoopplatform. Twee ervan hebben zelfs nog advertenties lopen.

