Het aantal tebruikers van het sociale platform gaan voor het eerst in de recente geschiedenis achteruit. Ook de waarde van het aandeel is sterk gezakt. Wat is er aan de hand?

Op de beurs in New York ging het aandeel van Facebook-moeder Meta Platforms gisteren in de zogeheten handel nabeurs met 23 procent onderuit. Het is sinds de beursgang tien jaar geleden zowat de eerste keer dat het aandeel niet elk jaar in waarde stijgt, op één uitzondering na. Dat het meteen 23% zakt is ongezien. Het bedrijf was daarmee in één klap (tijdelijk) zo'n 200 miljard dollar minder waard.

De koersval komt er na voor aandeelhouders verontrustende berichten tijdens de voorstelling van de kwartaalcijfers van Meta. Zo is het de eerste keer dat het aantal maandelijkse gebruikers van Facebook zakt. Dat aantal is teruggelopen van 1,930 miljard naar 1,929 miljard in de laatste drie maanden van vorig jaar. Voor alle duidelijkheid, dat is nog altijd een gigantisch aantal gebruikers. Toch wordt het gezien als een teken aan de wand voor de belangrijkste sociale netwerk van Meta, eentje dat tot nu toe altijd alleen maar groei kende.

Daar komt bij dat ook de financiële verwachtingen wat getemperd worden. Het bedrijf kondigt aan dat het de komende maanden minder inkomsten uit advertenties verwacht. De economische crisis, weet u wel, inflatie, logistieke tekorten. En ook aanpassingen aan Apple's beleid. De techgigant laat niet langer toe dat gebruikers van iPhones zomaar getrackt worden, waardoor Facebook hen minder specifieke, en dus minder dure, advertenties kan voorschotelen. Die stap alleen al wordt op een terugslag van 10 miljard dollar geschat.

Al bij al rekent Meta rekent het eerste kwartaal op een omzet tussen de 27 miljard en 29 miljard dollar. Dat zou nog altijd een groei van tussen de 3 en 11 procent betekenen, maar is wel lager dan eerst verwacht.

Waar ligt dat aan?

In het kort: concurrentie. Vooral dan van TikTok, maar ook een beetje van YouTube. De populariteit van online platformen is altijd een beetje cyclisch. Denk aan MySpace of Netlog die korte tijd heel hip zijn en dan weer afzakken. Het moederbedrijf Facebook (ondertussen Meta) weet al jaren zijn marktpositie daarin te bestendigen door functies van hippere, opkomende concurrenten te kopiëren of, in het geval van Instagram, die concurrenten gewoon over te kopen. En dat lukt met TikTok niet. Deels omdat TikTok al zo groot is, en deels ook omdat het door schandalen geteisterde Meta ondertussen met zoveel argwaan wordt bekeken door overheden dat een opkoop van een belangrijke concurrent waarschijnlijk niet nog eens zal worden toegestaan.

Bij de voorstelling van de resultaten zegt Zuckerberg zelf dat vooral jonge gebruikers wegtrekken van het Facebook-platform. Het verklaart alvast waarom zijn bedrijf de investeringen richting nieuwe technologie kracht bijzet. Virtual reality, augmented reality en het zogeheten 'metaverse' moeten Meta terug hip maken, maar de inkomsten uit die nieuwe takken vallen voorlopig nog in het niets bij de geldstromen uit advertenties op Instagram en Facebook.

