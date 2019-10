Facebook heeft een netwerk van Instagram-accounts die vanuit Rusland werden beheerd, uit de lucht gehaald. De accounts richtten zich met politieke boodschappen op Amerikanen aan de vooravond van de presidentsverkiezingen van volgend jaar en deden zich voor als van lokale mensen in Amerikaanse staten, waaronder Virginia en Florida, zei Facebook.

Ook drie netwerken die vanuit Iran werden geëxploiteerd, haalde Facebook uit de lucht. Het Russische netwerk "toonde enkele links" naar het Russische Internet Research Agency (IRA), zei Facebook, een organisatie die volgens Washington door Moskou werd gebruikt om zich te bemoeien met de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

"We zien dat deze operatie grotendeels is gericht op het Amerikaanse publieke debat en zich bezighoudt met uitdagende politieke kwesties die soms verdeeldheid zaaien in de VS", zei Nathaniel Gleicher, hoofd veiligheidsbeleid van Facebook. "Ik kan niet precies zeggen wat hun doel was", voegde hij eraan toe.

Gewaarschuwd

Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen hebben gewaarschuwd dat Rusland, Iran en andere landen kunnen proberen het resultaat van de presidentsverkiezing van volgend jaar te beïnvloeden en zeggen dat ze alert zijn op tekenen van buitenlandse invloedscampagnes op sociale media.

Moskou en Teheran hebben de aantijgingen herhaaldelijk ontkend.

Gleicher zei dat het IRA-gelinkte netwerk vijftig Instagram-accounts en één Facebook-account gebruikte om 246.000 volgers te verzamelen, waarvan ongeveer 60 procent in de Verenigde Staten. "Ze waren behoorlijk gefocust op publieksopbouw, wat je eerst doet als je een soort operatie probeert op te zetten."