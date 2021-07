Het volgende hardware-product dat we van Facebook mogen verwachten is een Ray Ban bril. Dat heeft CEO Mark Zuckerberg bevestigd tijdens een gesprek met analisten.

Geruchten over de samenwerking tussen Facebook en Ray Ban gaan al een tijdje de ronde, maar nu lijkt het er toch van te komen. 'De brillen hebben een iconische vorm, en je kan er enkele leuke dingen mee doen', aldus Mark Zuckerberg tijdens een gesprek naar aanleiding van de kwartaalcijfers van het bedrijf.

Het idee van een augmented-realitybril gemaakt door Facebook dateert al van minstens 2019, toen het project nog 'Orion' heette. Initieel wilde men daar een soort Google Glass van maken die kon dienen als smartphone-alternatief. Je zou er mee kunnen telefoneren, informatie opzoeken en livestreams starten.

Ondertussen wordt de bril door de baas van Facebook bijgezet in zijn visie rond een 'metaverse', waarbij virtual reality en augmented reality samenkomen met de echte wereld en je zo van de ene sociale ervaring naar de ander kan springen. Het bedrijf investeert daarom stevig in zijn VR- en AR-tak, en een AR-bril lijkt daar bijzonder mooi in te passen.

Dat gezegd zijnde, weten we dus nog niet wat de dingen exact gaan doen. Een eerder prototype dat gelekt werd van een Facebook-bril bevatte bijzonder veel sensoren, maar leek geen schermpje te hebben. Wil je een augmented-realitybril maken met een informatielaagje over de zichtbare wereld, dan is een of ander scherm of beamer wel nodig. Zuckerberg heeft de marketingmachine nu wel in gang getrokken, dus extra informatie over de bril volgt ongetwijfeld in de komende weken en maanden.

