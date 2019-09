Facebook heeft CTRL-labs overgenomen, een Amerikaanse start-up die een armband ontwikkelt die elektrochemische signalen in het lichaam omzet in signalen die een computer kan begrijpen. Het is de grootste overname in vijf jaar voor de techgigant.

CTRL-labs werd opgericht in 2015 door Thomas Reardon en Patrick Kaifosh, die beiden net een doctoraat in de neurowetenschappen hadden behaald aan Columbia University. Reardon werkte eerder negen jaar voor Microsoft, waar hij midden de jaren 90 de Internet Explorer-browser ontwikkelde. In februari haalde de start-up 28 miljoen dollar op.

Nu wordt de CTRL-labs onderdeel van Facebook Reality Lab, een onderzoeksafdeling die vooral technologie ontwikkelt voor AR-brillen en VR-headsets. Andrew Bosworth, hoofd van de VR- en AR-afdeling van Facebook, maakte de overname bekend op zijn Facebook-pagina.

CTRL-labs werkt aan een armband waarmee je een digitaal apparaat rechtstreeks zou kunnen aansturen door louter de denken aan de actie die je wil uitvoeren. "Als je op een computermuis klikt, dan sturen neuronen in je ruggenmerg elektrische signalen naar de spieren in je hand. De armband vangt deze signalen meteen op en zet ze om in een digitaal signaal dat door uw toestel kan begrepen worden. Als je bijvoorbeeld een foto naar iemand wil sturen, dan volstaat enkel nog de intentie dat je die foto wil versturen", legt Bosworth uit.

De werking van de CTRL-armband verschilt dus van het breinimplantaat van Elon Musk's Neuralink en van de draagbare computer-brein interface die Facebook aan het ontwikkelen is. Volgens de oprichters van CTRL-labs is het een misvatting dat je vanuit de hersenen moet vertrekken om een computer via je je gedachten te kunnen bedienen. Volgens hen zijn dergelijke brein-computer-interfaces enkel zinvol voor mensen die verlamd zijn en zou de armband efficiënter zijn voor het grote publiek.

De technologie bevindt zich nog in een onderzoeksfase, maar Facebook lijkt er veel toekomst in te zien. Volgens bronnen van CNBC heeft de techgigant tussen de 500 miljoen en 1 miljard dollar neergelegd. Daarmee zou het de grootste overname zijn sinds 2014, toen Facebook 2 miljard betaalde voor Oculus.