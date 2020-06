Facebook heeft in de VS een functie uitgerold die gebruikers toelaat politieke advertenties uit te zetten. Dat moet hen meer controle geven over wat ze in hun feed te zien krijgen. De functie zou later ook naar andere landen komen.

Amerikanen hebben nu de optie om politieke advertenties uit te zetten op het sociale network. Het is een stap die Facebook neemt om gebruikers toch meer controle te geven over wat ze te zien krijgen. Eerder besloot het platform al om politieke content niet te modereren of op onwaarheden te controleren. Gebruikers die het niet meer aan kunnen zien, kunnen de hele handel nu dus gewoon uit zetten. De functie is op dit moment beschikbaar in de VS, voor Facebook en Instagram, maar zou later ook naar andere landen worden uitgerold.

Facebook kondigt de functie aan in een blogpost waarin het zijn aanpassingen uit de doeken doet die het heeft gemaakt in de aanloop van de presidentsverkiezingen in de VS, later dit jaar. Zo heeft het ook een bug weggehaald waardoor politieke advertenties zonder label te zien waren. Het sociale netwerk voorziet sinds 2018 politieke advertenties van een label 'betaald door'. Het deed dat nadat bleek dat een reeks advertenties die mogelijk een invloed hadden op de Amerikaanse presidentsverkiezingen, door Russische organisaties waren gekocht. Extra transparantie moet ervoor zorgen dat gebruikers weten waar hun artikels vandaan komen. Die labels verdwenen echter als iemand zo'n advertentie doorpostte, waardoor desinformatie toch welig kon tieren, volgens activisten. Het label blijft nu aan een advertentie geplakt, ook als die door een gebruiker zelf op zijn feed wordt gepubliceerd.

Het bedrijf geeft daarnaast aan dat het Amerikanen wil oproepen om te stemmen in de presidentsverkiezingen in november. Die stembusgang is in de VS niet verplicht, en voor een deel van de burgers is het ook niet omzeggens makkelijk om aan de verkiezingen deel te nemen. Om mensen aan te zetten tot stemmen komt Facebook nu met een infopagina over waar ze kunnen stemmen, hoe ze zich daarvoor moeten registreren en meer. CEO Mark Zuckerberg noemt het de grootste stemcampagne ooit en hoopt er zijn blazoen wat mee op te poetsen.

Facebook krijgt de laatste tijd namelijk heel wat kritiek omdat het weigert politieke content, zoals postjes van president Donald Trump, te modereren, ook al gaan die mogelijk in tegen de regels van het platform. Een post van Trump over de protesten tegen politiegeweld die door Twitter werd verwijderd omdat hij zou oproepen tot geweld, kon op Facebook wel blijven staan, bijvoorbeeld. Volgens Zuckerberg is stemmen een betere manier om politici voor hun verantwoordelijkheid te stellen. Het is bovendien een veiliger pad, gezien de eerdere Twitter-actie meteen tot een presidentieel decreet leidde dat sociale media wil inperken.

