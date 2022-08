Het blijft op Facebook perfect mogelijk om te adverteren met haatboodschappen en oproepen tot extreem geweld. Het bedrijf beweert meer in te zetten op moderatie, maar dat blijkt nog steeds onvoldoende.

Een nieuw onderzoek toont aan dat het kinderspel is om op Facebook advertenties te plaatsen die tegen de eigen regels ingaan. Non profitorganisaties Global Witness en Foxglove lanceerden in Kenia twintig verschillende advertenties, zowel in het Swahili als Engels, met haatoproepen en merkten dat 19 ervan probleemloos passeerden.

Het gaat om advertenties die oproepen tot (etnisch gebaseerd) geweld, onthoofdingen, verkrachting, of waarbij bepaalde stammen werden vergeleken met beesten, zegt Global Witness. De organisatie gebruikte zulke ads op Facebook, naar eigen zeggen net omdat ze strenger worden gemodereerd dan gewone posts, en omdat een advertentie nog kon worden teruggetrokken voor ze echt online stond.

Maar de goedkeuring om te mogen verschijnen was wel binnen, ook al gaat het om inhoud die volgens de eigen regels van Facebook niet is toegestaan. De organisaties roepen daarom Meta, het moederbedrijf achter Facebook, op om meer controle uit te voeren op wat het toelaat op haar platform.

Het rapport van Global Witness en Foxglove zorgt ook voor reacties in Kenia zelf. De National Cohesiona and Integration Commission (NCIC) vraagt om Facebook meteen werk te maken van het stoppen van zulke ads. De organisatie werd in 2007 opgericht na verkiezingsgeweld waarbij toen 1.300 mensen omkwamen.

NCIC dreigt er zelfs mee om Facebook te bannen in het land. Maar intussen nuanceerde de kabinetschef van de lokale minister van ICT al dat daar momenteel niet actief aan wordt gewerkt.

Facebook is voor alle duidelijkheid niet de enige partij die te weinig onderneemt. Het onderzoek van Global Witness focust op Facebook, maar Techcrunch merkt op dat ook Twitter en TikTok te weinig moderatie doen om haatspraak te beperken. Zo wijst het naar een studie van de Mozilla Foundation, ook over Kenia, waarbij blijkt dat virale video's met haat en politieke desinformatie bleven circuleren ook al zijn ze tegen de regels van TikTok.

Facebook neemt stappen, zegt het al jaren

Facebook zelf liet op voorhand al weten aan Global Witness dat het stappen neemt om haatoproepen op te merken en dat er teams met kennis van de lokale taal zijn om dat zo goed mogelijk te doen, maar dat er altijd gevallen zullen zijn waar dat niet goed genoeg lukt.

Daarmee geeft Facebook grotendeels hetzelfde antwoord dat het al enkele jaren geeft wanneer het wordt gewezen op ongepast materiaal op haar platform. Toen er in 2016 sprake was van Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen werd dat eerst nog ontkend en nadien erkend met de belofte om er meer aan te doen.

Maar intussen zijn er nog andere voorbeelden opgedoken. Volgens een onderzoek in opdracht van Facebook zelf deed het bedrijf bijvoorbeeld te weinig in 2018 in Myanmar waar via Facebook werd opgeroepen tot geweld. Begin dit jaar speelde zich een gelijkaardig scenario af in Ethiopië.

Kortom: het bedrijf zegt al enkele jaren dat het veel onderneemt tegen haat en geweld, zwaait vervolgens met cijfers over het aantal verwijderde posts, maar intussen blijft het kinderspel om betalende advertenties te plaatsen die noch door AI of menselijke moderatoren worden opgemerkt.

