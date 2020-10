Op Facebook blijft het mogelijk om verwarring te zaaien over de klimaatcrisis, blijkt uit onderzoek door de denktank InfluenceMap. De beloften van het platform om desinformatie aan te pakken, lijken vooralsnog weinig te veranderen.

In de eerste zes maanden van dit jaar registreerde de onderzoeksgroep 51 verschillende advertenties op Facebook met desinformatie over klimaatwetenschap. Van al die advertenties werd er maar één actief verwijderd door Facebook. In totaal is de reclame door acht miljoen gebruikers in de Verenigde Staten bekeken, blijkt uit cijfers van Facebook zelf. Op basis daarvan schat de organisatie InfluenceMap dat sinds het Klimaatakkoord van Parijs, vijf jaar geleden, minstens zeventig miljoen gebruikers dergelijke boodschappen onder ogen kregen.

Klimaatinformatiecentrum

Facebook staat al langer onder druk om iets te doen aan het probleem. Vorige maand lanceerde het platform daarom het Climate Science Information Center, met feiten en cijfers van gezaghebbende bronnen, en beloofde het klimaatadvertenties te beoordelen via het bestaande fact checking-programma.

Lees ook: Facebook start klimaatinformatiecentrum tegen nepnieuws

'De klimaatverandering is realiteit', stelde Facebook. 'De wetenschap laat geen twijfel en de nood aan actie groeit met de dag. Als wereldwijd bedrijf dat elke maand meer dan drie miljard mensen verbindt, begrijpen we onze verantwoordelijkheid en willen we een echt verschil maken.' Uit onderzoek blijkt echter dat twee advertenties van de conservatieve groep PragerU tot 1 oktober werden getoond, twee weken na de aankondiging van het Climate Science Information Center.

Oorzaak en gevolg

De onderzoekers stellen dat de groepen achter de advertenties vooral twijfel proberen zaaien over de wetenschappelijke zekerheid van de klimaatverandering. Daarbij wordt vaak de geloofwaardigheid van instellingen zoals het VN-klimaatpanel geviseerd.

De adverteerders maken gebruik van de krachtige tools die Facebook aanbiedt om specifieke doelgroepen te bereiken door te selecteren op leeftijd, geslacht, locatie, online gedrag en interesses. De meeste advertenties werden gericht op het Amerikaanse platteland, vooral Texas en Wyoming, en op mannen ouder dan 55. Opvallend: de leeftijdscategorie tussen 18 en 34 kreeg vooral advertenties te zien die de gevolgen van de klimaatverandering in twijfel trekken, terwijl de advertenties voor 55-plussers vooral de oorzaken in twijfel trekken.

Achterpoortjes sluiten

'Het vernietigende rapport van InfluenceMap toont hoe Facebook klimaatontkenners laat betijen en gevaarlijke desinformatie laat verspreiden naar miljoenen mensen', zegt Democratisch senator Elizabeth Warren in een reactie. 'We hebben Facebook herhaaldelijk gevraagd om de achterpoortjes te sluiten die desinformatie alomtegenwoordig maken op het platform. Maar het bedrijf maakt liever winst terwijl onze planeet brandt, de zeespiegel stijgt en gemeenschappen lijden. Facebook moet ter verantwoording geroepen worden voor zijn rol in de klimaatcrisis.'

In de eerste zes maanden van dit jaar registreerde de onderzoeksgroep 51 verschillende advertenties op Facebook met desinformatie over klimaatwetenschap. Van al die advertenties werd er maar één actief verwijderd door Facebook. In totaal is de reclame door acht miljoen gebruikers in de Verenigde Staten bekeken, blijkt uit cijfers van Facebook zelf. Op basis daarvan schat de organisatie InfluenceMap dat sinds het Klimaatakkoord van Parijs, vijf jaar geleden, minstens zeventig miljoen gebruikers dergelijke boodschappen onder ogen kregen.Facebook staat al langer onder druk om iets te doen aan het probleem. Vorige maand lanceerde het platform daarom het Climate Science Information Center, met feiten en cijfers van gezaghebbende bronnen, en beloofde het klimaatadvertenties te beoordelen via het bestaande fact checking-programma.'De klimaatverandering is realiteit', stelde Facebook. 'De wetenschap laat geen twijfel en de nood aan actie groeit met de dag. Als wereldwijd bedrijf dat elke maand meer dan drie miljard mensen verbindt, begrijpen we onze verantwoordelijkheid en willen we een echt verschil maken.' Uit onderzoek blijkt echter dat twee advertenties van de conservatieve groep PragerU tot 1 oktober werden getoond, twee weken na de aankondiging van het Climate Science Information Center.De onderzoekers stellen dat de groepen achter de advertenties vooral twijfel proberen zaaien over de wetenschappelijke zekerheid van de klimaatverandering. Daarbij wordt vaak de geloofwaardigheid van instellingen zoals het VN-klimaatpanel geviseerd.De adverteerders maken gebruik van de krachtige tools die Facebook aanbiedt om specifieke doelgroepen te bereiken door te selecteren op leeftijd, geslacht, locatie, online gedrag en interesses. De meeste advertenties werden gericht op het Amerikaanse platteland, vooral Texas en Wyoming, en op mannen ouder dan 55. Opvallend: de leeftijdscategorie tussen 18 en 34 kreeg vooral advertenties te zien die de gevolgen van de klimaatverandering in twijfel trekken, terwijl de advertenties voor 55-plussers vooral de oorzaken in twijfel trekken. 'Het vernietigende rapport van InfluenceMap toont hoe Facebook klimaatontkenners laat betijen en gevaarlijke desinformatie laat verspreiden naar miljoenen mensen', zegt Democratisch senator Elizabeth Warren in een reactie. 'We hebben Facebook herhaaldelijk gevraagd om de achterpoortjes te sluiten die desinformatie alomtegenwoordig maken op het platform. Maar het bedrijf maakt liever winst terwijl onze planeet brandt, de zeespiegel stijgt en gemeenschappen lijden. Facebook moet ter verantwoording geroepen worden voor zijn rol in de klimaatcrisis.'