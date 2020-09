Facebook start een klimaatinformatiecentrum om nepnieuws te bestrijden. Het sociale medium doet dat op een moment dat de kritiek op het toestaan van onwaarheden over de bosbranden in de Verenigde Staten aanzwelt.

Het informatiecentrum moet gebruikers van wetenschappelijke informatie gaan voorzien over het klimaat. De dienst komt er hetzelfde uit te zien als de centra die Facebook eerder lanceerde over het coronavirus en de Amerikaanse verkiezingen. Voorlopig is het alleen toegankelijk in de VS, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

'Bol van de overdrijvingen'

'Het wetenschappelijke klimaatinformatiecentrum is een plek op Facebook waar feitelijke bronnen van de belangrijkste klimaatorganisaties te vinden zijn. Mensen ontdekken er ook welke stappen zij kunnen zetten in hun leven om klimaatverandering te bestrijden', aldus het sociale medium.

Facebook wordt ervan beschuldigd onjuiste informatie over klimaatverandering toe te staan doordat opinie-artikelen niet onder het factchecksysteem van de site vallen. Zo blijft het bedrijf onjuistheden over het klimaat die worden geroepen door politici nog steeds toestaan. 'Toespraken van politici staan altijd bol van de overdrijvingen en het selectief gebruiken van data', stelt beleidsbepaler bij Facebook Nick Clegg.

