Facebook mag data Duitse gebruikers blijven samenbrengen

Els Bellens Els Bellens is redactrice bij Data News.

Facebook mag dan toch gegevens van Duitse gebruikers verzamelen en samenbrengen. Dat heeft een Duitse rechtbank beslist. De Duitse antitrustwaakhond had dat in februari verboden, maar Facebook is tegen de beslissing in beroep gegaan.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













In februari besliste de Bundeskartellamt, de Duitse mededingingswaakhond, dat Facebook niet langer langer data uit verschillende bronnen mocht samenbrengen zonder dat gebruikers daarvoor hun vrijwillige toestemming gaven. Het luidde toen dat Facebook zijn dominante positie misbruikte en dat het bedrijf uitdrukkelijke toestemming moest vragen om gegevens uit bijvoorbeeld Facebook accounts, Instagram en WhatsApp te combineren in één achterliggend profiel. Een rechtbank in Düsseldorf zegt nu dat die antitrustmaatregelen mogelijk onwettig zijn. De uitspraak komt er nadat Facebook tegen de beslissing in beroep ging. De redenering van de rechtbank is dat Facebooks dataverzameling misschien wel de regels op gegevensbescherming schendt, maar niet die op het mededingingsrecht, waar de Bundeskartellamt toezichthouder voor is. Volgens de rechtbank is er geen sprake van een monopolie, omdat gebruikers de keuze hebben om hun gegevens ook met andere platformen te delen. Voorlopig mag Facebook dus doorgaan met het verzamelen van gegevens van Duitse gebruikers. De Bundeskartellamt heeft al aangegeven dat het beroep zal aantekenen bij het Duitse Hooggerechtshof, maar een uitspraak daar kan nog maanden of jaren op zich laten wachten.