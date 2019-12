Facebook mag Duits account niet blokkeren voor bericht over vluchtelingen

Facebook heeft van een rechter opdracht gekregen om het account van een Duitse gebruiker vrij te geven. De 52-jarige man was geblokkeerd omdat hij vorig jaar had geschreven dat vluchtelingen in Duitsland "hun messen zojuist geslepen hebben". Dat valt echter onder de vrijheid van meningsuiting, heeft een rechtbank in München besloten.

Volgens Facebook had de man de gebruikersregels overtreden. Hij suggereerde met zijn bericht dat alle vluchtelingen klaarstaan om geweld te gebruiken, aldus het platform. De rechter was het daar niet mee eens: "U wilde uitdrukking geven aan uw angst. Zo gaat dat bij openbare meningsvorming." De gebruiker was verrast. Hij was ervan uitgegaan dat Facebook in het gelijk zou worden gesteld. De post was "zeker niet mijn beste prestatie", zegt hij, maar de man vindt dat Facebook zich schuldig maakt aan "een complete censuur". Lees ook: Zuckerberg verdedigt vrije meningsuiting om zijn bedrijf te onderscheiden van Chinese concurrenten