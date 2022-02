De Diem Association, die was opgericht om de digitale munt van Meta (Facebook) een doorstart te bezorgen, wordt ontmanteld. De organisatie verkoopt haar intellectuele eigendomsrechten en andere activa aan Silvergate Capital Corporation voor 182 miljoen dollar .

'Het was in de loop van onze gesprekken met de Amerikaanse autoriteiten duidelijk geworden dat het project geen vooruitgang meer kon boeken', zo kondigde directeur-generaal Stuart Levey de beslissing aan in een persbericht. Meta had zich in 2019 gelanceerd in de arena van de digitale valuta met Libra. De bedoeling was om voor de gebruikers van de sociale netwerken van de Amerikaanse multinational een nieuwe betaalmethode te ontwikkelen buiten het traditionele bankencircuit om.

Het project stuitte echter op de weerstand van de regulatoren, die zich beducht toonden voor een munt die door een private groep zou worden beheerd en vreesden voor de financiële stabiliteit. Na het afhaken van belangrijke partners als PayPal, Visa en Mastercard moest Meta de ambities bijstellen. Met de input van andere investeerders werd eind 2020 met Diem een nieuwe cryptomunt gelanceerd, maar ook dat project blijkt uiteindelijk geen steun te vinden bij de regulatoren. 'Het beste wat we kunnen doen is het verkopen van de activa van Diem', concludeerde Levey. De organisatie en haar filialen worden 'in de komende weken' ontmanteld.

