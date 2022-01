Het lijkt er op dat de ooit ambitieuze plannen van Facebook om een eigen cryptomunt en wallet uit te brengen een stille dood gaan sterven. De organisatie zou bezig zijn met een verkoop van haar middelen.

Volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op bronnen betrokken bij de materie, voert de Diem Association, de organisatie die de cryptomunt beheert, gesprekken met banken rond onder meer de verkoop van intellectuele eigendom of het overnemen van betrokken ingenieurs.

Dat is een duidelijk signaal dat de organisatie haar activiteiten stopzet. Die beslissing zou er komen nadat de Amerikaanse Federal Reserve zich opnieuw verzet had tegen de activiteiten, specifiek naar Silvergate Capital toe, de bank die zou assisteren bij het uitbrengen van de munt.

Korte maar woelige geschiedenis

De digitale munt van Facebook (intussen omgedoopt tot Meta) werd in 2019 aangekondigd. Libra was de naam van het betaalmiddel, waarbij Facebook ook Calibra oprichtte, een dochter die een digitale portefeuille ging aanbieden. Het project startte ambiteus, met onder meer de steun van 27 bedrijven waaronder Mastercard, PayPal, Visa, eBay, Booking.com, CoinBase, Spotify, Vodafone en anderen.

Maar het initiatief kreeg al snel tegenwind van financiële regulatoren, zowel in de VS als Europa en amper enkele maanden later vertrokken de meeste van die partners alweer. Dat Facebook zelf op dat moment al vaker onder vuur kwam voor privacyschending en misleiding heeft daar mogelijk in meegespeeld, zo waren Amerikaanse politici zeer sceptisch tijdens een hoorzitting.

Naamsverandering

In 2020 werd de naam Libra ingeruild voor Diem. Het ontwerp werd ook vereenvoudigd waarbij de waarde niet meer op een korf van cryptomunten maar op de Amerikaanse Dollar werd gebaseerd. Er kwam ook meer focus op het concept als betaalplatform en minder als digitale munt. De activiteiten werden ook ondergebracht bij de Diem Association, waarbij het vanuit Zwitserland actief zou zijn. Het leek er bijna op alsof de munt los stond van Facebook. Op dat moment was het plan om de munt in de tweede helft van 2020 uit te brengen.

Een voorlaatste slag kwam er mogelijk toen David Marcus, hoofd van Facebook's initiatieven rond cryptomunten, vorig jaar ontslag nam. Dat in combinatie met nieuwe tegenwerking van de Federal Reserve, zoals Bloomberg het omschrijft, noopt de organisatie er nu toe om haar opties af te wegen en die lijken te gaan naar een verkoop van de meubelen. Of die meubelen kunnen betaald worden met cryptomunten of echt geld, is niet bekend.

