Facebook pakt frauduleuze ads met beroemdheden aan, maar niet in België

De actie van Facebook komt er nadat Martin Lewis, een Britse tv-ster, klacht had ingediend omdat Facebook advertenties toonde waarin hij snel-rijk methodes aanprijst. Het gaat onder meer om tradingplatformen voor cryptomunten.

Facebook zegt nu dat het een tool lanceert, enkel in het Verenigd Koninkrijk, waarmee mensen dergelijke oplichting kunnen melden. Het bedrijf doneert ook geld aan een organisatie die slachtoffers van oplichting helpt. Lewis zal de zaak in ruil daarvoor laten vallen.

Ook in België

Facebook zegt dat het de tool, als ze een succes blijkt te zijn, ook elders zal lanceren. Dat is geen overbodige inspanning want misleidende en frauduleuze advertenties komen wereldwijd op Facebook voor, ook in België.

In december liet de familie Planckaert weten dat ze naar de rechter trekken nadat het gezicht van voormalig wielrenner Eddy Planckaert werd misbruikt voor Facebookreclame over een bitcoinplatform. Ook het gezicht van acteur Matthias Schoenaerts dook op in dergelijke advertenties.

Wie doorklikt kwam onder meer bij een valse nieuwssite uit die 'Crypto Revolt' promoot. Daar waar werd beweerd dat de bekende Vlamingen bij Kanaal Z in de studio hun verhaal kwamen doen, waarbij ook de presentator besloot te investeren. Daar is voor alle duidelijkheid niets van waar. De gasten zijn nooit in de studio geweest en Kanaal Z heeft nooit een item gewijd aan het frauduleuze bedrijf en waarschuwt ook voor de fraude.

Facebook duidt frauduleuze advertenties zelf aan als legitiem

Opmerkelijk detail: Facebook geeft toe dat het te traag optreedt tegen dergelijk misbruik en wil met zijn Britse tool daar nu iets aan doen. Nochtans is het vandaag al mogelijk om advertenties te rapporteren.

Navraag bij Kanaal-Z leert ons dat verschillende mensen dat met de Belgische advertenties hebben gedaan, maar dat ze telkens van Facebook de melding kregen dat de advertenties hun regels níét overtreden. Het sociaal netwerk is dus bewust dergelijke aanbevelingen als legitiem gaan klasseren, ondanks klachten van verschillende gebruikers.