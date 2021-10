Facebook heeft alle werknemers opgeroepen terug te keren naar het kantoor, in contrast met de eerdere beslissing om de optie tot thuiswerk permanent in te voeren. De beslissing komt enkele dagen na de grote panne bij het socialemediabedrijf.

Volgens Facebook zou die panne een minder grote impact gehad hebben indien er meer werknemers aanwezig waren in de Amerikaanse kantoren.

Facebook zal niet toelaten dat iedereen enkel van thuis werkt. Werknemers die thuis willen werken, moeten daarvoor nu een officiële aanvraag versturen. Enkel wie goedkeuring krijgt, kan dan thuiswerken.

De grote panne trof niet alleen de verschillende producten binnen het technologiebedrijf - naast Facebook ook Instagram en berichtenapplicaties Messenger en Whatsapp - maar raakte ook het bedrijf zelf. Zo waren badges niet langer bruikbaar en geraakten werknemers niet meer in kantoren of serverruimtes.

Ook werknemers bij technologiereus Google moeten thuiswerk aanvragen. Amazon en Apple zullen meer werknemers naar het kantoor brengen vanaf volgend jaar.

