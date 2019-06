Facebook praat met toezichthouder over cryptomunt-plannen

Socialmediabedrijf Facebook is in gesprek met de Amerikaanse derivatenwaakhond Commodity Futures Trading Commission (CFTC) over zijn plannen voor een eigen digitale munteenheid. De instantie wil meer inzicht in de plannen om te bepalen of de munteenheid onder zijn toezicht valt, zei CFTC-hoofd Christopher Giancarlo tegen de Britse zakenkrant The Financial Times.

De afgelopen maanden berichtten diverse media al over een eigen bitcoin-alternatief van Facebook dat GlobalCoin zou heten. Het bedrijf van topman Mark Zuckerberg zou al een jaar aan de ontwikkeling werken en daarbij samenwerken met verschillende bedrijven die zich met cryptomunten en handelsplatformen bezighouden. Facebook zou de waarde van zijn eigen digitale munteenheid willen koppelen aan de dollar. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld bitcoin, die niet aan een andere valuta gekoppeld is en daardoor veel meer schommelingen laat zien.