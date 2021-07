Facebook komt vandaag waarschijnlijk weer met stevige groeicijfers. Net als andere socialemediabedrijven profiteerde de onderneming uit Menlo Park ervan dat economieën weer heropenden na de lockdowns en dat daarmee ook de advertentiemarkt weer aantrok.

Ook in het eerste kwartaal verdiende Facebook al flink meer geld aan advertenties. Niet alleen verkocht het bedrijf toen meer onlinereclames voor zijn sociale netwerken Facebook en Instagram, maar de prijs die bedrijven voor een advertentie betaalden steeg ook aanzienlijk. Dat leidde tot een flinke groei van de omzet en een winst die net niet verdubbelde.

Minder actief op sociale media na einde lockdown

Bij de nieuwe kwartaalcijfers van woensdag zal de aandacht ook uitgaan naar het aantal gebruikers van Facebooks-apps, met naast Facebook en Instagram ook WhatsApp. Het einde van de lockdowns zou immers ook tot gevolg kunnen hebben dat mensen minder actief worden op sociale media, omdat ze nu weer makkelijker andere dingen kunnen doen.

Toch zijn de verwachtingen van kenners hooggespannen. Andere socialemediabedrijven gaven vorige week al een kijkje in de boeken over het afgelopen kwartaal. Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, zette ruim twee keer zo veel omzet in de boeken als een jaar eerder en trok ook meer gebruikers. Daardoor verdiende het bedrijf meer aan adverteerders. Ook Twitter profiteerde van meer gebruikers en meer advertentie-inkomsten.

