Facebook is begonnen met de distributie van een nieuw design voor zowel de app als de website van zijn sociale netwerk. Dat bevat zoals verwacht een donkere modus, maar ook een thuisscherm met tabbladen en een meer overzichtelijke profielpagina.

Facebook had de vernieuwingen vorig jaar al aangekondigd, tijdens zijn F8 Conference. Omdat de wijzigingen geleidelijk aan worden uitgerold, kan het nog uren of zelfs dagen duren vooraleer iedereen de nieuwe look te zien krijgt. Die nieuwe interface moet je overigens zelf nog even activeren, via de instellingen van Facebook. Volgens website Techcrunch verschijnt daar een functie 'Schakel over naar de nieuwe Facebook', maar bij ons was die op het moment van schrijven nog niet zichtbaar.

Lees ook: WhatsApp krijgt eindelijk een donkere modus

De webversie van Facebook verandert door de update het meest ingrijpend. Bovenaan verschijnen voortaan een vijftal tabbladen waarmee je sneller naar de belangrijkste functies van Facebook navigeert. Zogeheten Verhalen van vrienden verschijnen iets prominenter en de interface oogt over het algemeen een stuk rustiger. Dat geldt zeker ook voor de eigen profielpagina, die opnieuw werd ingedeeld.

Een donkere modus ontbreekt uiteraard evenmin. Veel gebruikers vinden deze stand aangenamer aan de ogen; zeker wanneer je je smartphone of computer in het donker gebruikt, kan het felle witte licht storend zijn. Ook zou de donkere modus wat minder energie verbruiken, waardoor de accu van de smartphone een fractie langer meegaat. Facebook Messenger kreeg eerder al een donkere modus, net als WhatsApp dat ook tot de Facebook-stal behoort.

Facebook in het nieuwe jasje en met donkere modus geactiveerd. © TechCrunch

Facebook had de vernieuwingen vorig jaar al aangekondigd, tijdens zijn F8 Conference. Omdat de wijzigingen geleidelijk aan worden uitgerold, kan het nog uren of zelfs dagen duren vooraleer iedereen de nieuwe look te zien krijgt. Die nieuwe interface moet je overigens zelf nog even activeren, via de instellingen van Facebook. Volgens website Techcrunch verschijnt daar een functie 'Schakel over naar de nieuwe Facebook', maar bij ons was die op het moment van schrijven nog niet zichtbaar.De webversie van Facebook verandert door de update het meest ingrijpend. Bovenaan verschijnen voortaan een vijftal tabbladen waarmee je sneller naar de belangrijkste functies van Facebook navigeert. Zogeheten Verhalen van vrienden verschijnen iets prominenter en de interface oogt over het algemeen een stuk rustiger. Dat geldt zeker ook voor de eigen profielpagina, die opnieuw werd ingedeeld.Een donkere modus ontbreekt uiteraard evenmin. Veel gebruikers vinden deze stand aangenamer aan de ogen; zeker wanneer je je smartphone of computer in het donker gebruikt, kan het felle witte licht storend zijn. Ook zou de donkere modus wat minder energie verbruiken, waardoor de accu van de smartphone een fractie langer meegaat. Facebook Messenger kreeg eerder al een donkere modus, net als WhatsApp dat ook tot de Facebook-stal behoort.