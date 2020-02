De grootste ontwikkelaarsconferentie voor Facebook, F8, gaat dit jaar niet door De conferentie was gepland voor 5 en 6 mei, maar wordt afgeschaft uit vrees voor het coronavirus.

Facebook meldt zelf dat het de fysieke poot van de conferentie afschaft, maar dat er wel digitale presentaties en streams zullen komen. Op 5 en 6 mei moesten ontwikkelaars, partners en werknemers in San Jose samenkomen voor de F8 conferentie, maar dat gaat nu niet door. Het bedrijf is van plan om lokaal enkele evenementen te organiseren en onder meer livestreams op te zetten voor bijvoorbeeld nieuws en presentaties.

Het coronavirus zet een stevige rem op het conferentieseizoen voor techbedrijven dat meestal in het voorjaar in volle gang is. Eerder werd al Mobile World Congress afgeschaft, en kreeg de RSA securityconferentie in de San Francisco met afzeggingen te maken. Ook de Game Developers Conference, gepland voor 16-20 maart, ziet enkele van zijn grote techdeelnemers afzeggen. Onder meer Microsoft, Epic Games, Unity, Sony, EA, Facebook en Kojima Productions hebben al gemeld dat ze zullen thuisblijven. De ontwikkelaarsevenementen Google I/O en Microsoft Build, beiden in mei, lijken vooralsnog wel door te gaan.

