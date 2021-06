De Amerikaanse ex-president Donald Trump blijft tot begin 2023 geschorst bij Facebook.

Dit heeft het sociale netwerk bekendgemaakt. Daarna zal met de hulp van deskundigen worden afgewogen of hij nog steeds een risico voor de openbare veiligheid vormt met zijn aanwezigheid op Facebook.

Zijn account werd eerder opgeschort vanwege opruiing. Trump is ondertussen niet meer welkom op de grootste sociale media, want ook op Twitter is hij ongewenst persoon.

De verbanningen kwamen na de aanval op het Capitool op 6 januari door aanhangers van Trump.

De oud-president kan na twee jaar zijn account terugkrijgen, als hij aan de gestelde voorwaarden voldoet. Facebook heeft bekendgemaakt dat er nieuwe regels zijn opgesteld voor uitzonderlijke gevallen, zoals de schorsing van Trump.

