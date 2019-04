Els Bellens is redactrice bij Data News.

Facebook geeft toe dat het zonder toestemming de e-mailcontacten van 1,5 miljoen nieuwe Facebookgebruikers naar het eigen netwerk geüpload heeft. Volgens het bedrijf gaat het om een ongelukje.

Facebook heeft de mailcontacten van anderhalf miljoen gebruikers vergaard zonder hun medeweten. De mededeling komt er twee weken nadat een onderzoeker uitviste dat Facebook het wachtwoord van de mailbox van nieuwe gebruikers opvroeg. Officieel was dat mailwachtwoord een automatische manier om de identiteit van nieuwe gebruikers te verifiëren.

Gebruikers die hun wachtwoord ingaven (iets wat overigens hoe dan ook geen aanrader is qua security), kregen echter ook een automatisch bericht dat hun contacten 'geïmporteerd' werden. Ondertussen is duidelijk geworden dat de volledige contactenlijst van de mailbox naar Facebook werd geüpload, zonder dat de gebruiker daar toestemming voor gaf. Dat schrijft Business Insider.

Sinds mei 2016 zouden zo de contactenlijsten van 1,5 miljoen nieuwe Facebookgebruikers zijn vergaard. Het is niet duidelijk hoeveel contacten dat uiteindelijk zijn, maar het lijkt erop dat het om tientallen miljoenen mailgegevens gaat. De contactgegevens worden, volgens een statement van Facebook zelf, gebruikt om vrienden aan te raden en om Facebooks web van sociale connecties te bouwen. Volgens Facebook was het niet de bedoeling om deze contacten te uploaden, en is het nu bezig met ze weer te verwijderen.

Het zal u niet verbazen dat Facebook zich voor de zoveelste keer verontschuldigt voor de misstap, en dat de techgigant belooft het nooit meer te doen.