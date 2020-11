De langverwachte digitale munteenheid Libra, een project van Facebook, zou volgend jaar van start gaan. Mogelijk gebeurt het al in januari, zo meldt de zakenkrant Financial Times op basis van bronnen die bij het initiatief betrokken zijn.

Bij de aankondiging in juni vorig jaar had Facebook torenhoge ambities met de wereldmunt, die zou gelinkt zijn aan verschillende munteenheden. Maar financiële toezichthouders uitten zorgen. Tegen eind 2019 stapten belangrijke partners, zoals PayPal, Mastercard en eBay, uit het project.

Afgeslankte vorm

Facebook wil er nu toch mee doorgaan in afgeslankte vorm, weet de Financial Times. Er zou in eerste instantie een munt komen die enkel is gelinkt aan de dollar. Later zouden er andere volgen. De exacte lanceerdatum zou afhangen van wanneer Libra van de Zwitserse beurswaakhond goedkeuring krijgt om als betaaldienst te werken.

