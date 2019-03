Facebook steekt recordpanne op serverconfiguratie

In een mededeling meldt de techgigant dat een aanpassing op serverniveau een waterval aan problemen op gang bracht, die er uiteindelijk voor zorgde dat de diensten van Facebook, inclusief dochterbedrijven Instagram, WhatsApp en zelfs Oculus, een dikke veertien uur lang moeilijk bereikbaar waren.

Het duurde nog eens een dag voor Facebook met een verklaring kwam. Volgens het bedrijf is het probleem nu van de baan. Van een cyberaanval zou geen sprake zijn. "We verontschuldigen ons voor het ongemak, en we waarderen het geduld van iedereen", aldus Facebook in een tweet.

De storing had wereldwijd gevolgen, maar de meeste klachten kwamen daarbij uit de Verenigde Staten en West-Europa. Met veertien uur is het bovendien de langste storing die een online platform plaagde in de laatste jaren. Voor Downdetector.org, een site die sinds 2012 pannes bijhoudt, is het alvast een record. "Qua duur is dit veruit de grootste storing die we sinds lancering in 2012 hebben gezien", zegt Tom Sanders, mede-oprichter van Downdetector aan techsite TechCrunch. "Onze systemen verwerkten zo'n 7,5 miljoen rapporten van eindgebruikers tijdens dit incident. We hebben nog nooit een storing op die schaal gezien."

Klantendienst

De storing roept daarbij vragen op over de verantwoordelijkheidszin van Facebook. Het bedrijf heeft ondertussen een miljardenomzet, en zijn platformen worden dagelijks door miljoenen mensen bezocht. Zo'n bedrijf kan niet plat gaan zonder economische impact, al helemaal niet als die panne urenlang duurt. Zowel Facebook als Instagram vormen marketing- en verkoopplatformen voor duizenden mensen. Al die grote en kleine bedrijfjes verliezen inkomsten door de storing.

De enkele, vage tweet ter verklaring, een dag later, is dan ook niet helemaal in lijn met de regels van 'customer service', zelfs als je rekent dat het een 'gratis' dienst is. De meeste online diensten hebben namelijk minstens een 'status dashboard' waarop een bezorgde gebruiker kan kijken of de servers online zijn. Hier is bijvoorbeeld die van Twitter, die van Google, en die van Slack. Bij pannes worden er bovendien vaak updates uitgestuurd om mensen te sussen. Facebook noteert nergens de status van zijn servers, en deed er in de plaats anderhalve dag het zwijgen toe.

Het gebrek aan technische uitleg voedt alvast de geruchten en, welja, de samenzweringstheorieën. Het feit dat de storing niet één platform, maar meteen alle drie berichtendiensten van Facebook trof, doet enkelen bijvoorbeeld speculeren dat het bedrijf al begonnen is met het verweven van zijn back-end, iets waar Mark Zuckerberg in januari over sprak en waar privacy- en antitrustautoriteiten zich al tegen hebben uitgesproken.