Socialmediabedrijf Facebook stelt de terugkeer naar kantoor van zijn Amerikaanse werknemers uit tot begin volgend jaar. Aanleiding is de opmars van de deltavariant van het coronavirus.

Facebook verwijst in een persbericht naar de recente gezondheidsdata, waaruit blijkt dat het aantal besmettingen snel toeneemt.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de meeste kantoren van Facebook in de Verenigde Staten in september weer zouden opengaan, aan een capaciteit van vijftig procent. Vanaf oktober waren alle werknemers opnieuw welkom. Maar dat is nu uitgesteld tot januari 2022. Facebook verwacht dat dergelijk uitstel er ook voor sommige andere landen zal komen. 'We volgen de situatie van nabij op en werken samen met experts om zeker te zijn dat het terugkeerplan voor iedereen veilig kan verlopen', luidt het.

Facebook telt zo'n 60.000 werknemers. Andere techbedrijven als Amazon en Microsoft hebben de terugkeer naar kantoor ook al uitgesteld.

