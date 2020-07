Mark Zuckerberg lijkt zich nog geen grote zorgen te maken om het groeiend aantal bedrijven dat advertentiecampagnes stopzet op Facebook. De topman van de socialenetwerksite denkt dat de adverteerders "snel genoeg terugkomen" en dat de gemiste inkomsten slechts "een paar procent van de omzet vertegenwoordigen".

Dat zei hij vorige week tijdens een interne vergadering, zo klapten medewerkers uit de biecht. Volgens een woordvoerder van Facebook wijzigt het bedrijf zijn beleid niet onder druk, maar gebaseerd op principes.

Inmiddels hebben ruim 400 bedrijven, waaronder Ford, Coca-Cola en Unilever, aangekondigd om tijdelijk geen advertenties meer te plaatsen op Facebook en Instagram. De bedrijven sloten zich met die boycot aan bij de campagne Stop Hate for Profit, die Amerikaanse burgerrechtenorganisaties zijn begonnen.

Met name Facebook moet het ontgelden bij deze organisaties die strijden tegen racisme. Ze nemen het de techgigant kwalijk dat berichten die oproepen tot geweld tegen Black Lives Matter-demonstranten niet worden verwijderd. Ook zou er te weinig worden gedaan tegen nepnieuws. Facebook-topman Mark Zuckerberg gaat nu zelf in gesprek met de organisatoren van de boycot, nadat eerdere gesprekken met andere medewerkers van de techreus op niets uit liepen. Het is niet duidelijk wanneer de partijen elkaar zullen zien.

