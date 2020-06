De advertentieboycot van Facebook breidt steeds verder uit. Bedrijven proberen op deze manier druk te zetten op Facebook om zijn regels rond haatdragende boodschappen strenger te maken.

De Amerikaanse autofabrikant Ford en de sportartikelenfabrikanten Adidas en Reebok scharen zich in de groeiende rij bedrijven die het gehad lijken te hebben met haatuitingen op social media. Ford onderbreekt voor dertig dagen haar advertentiecampagnes op platforms als Facebook in de Verenigde Staten. Voor andere gebieden wordt dat nog bekeken. Adidas en Reebok doen de komende maand wereldwijd Facebook en Instagram in de ban.

Ze volgen daarmee het voorbeeld van onder meer koffieshopketen Starbucks, ijsmaker Ben & Jerry's, kledingmerken Patagonia en The North Face, het Nederlands-Britse voedingsmiddelenconcern Unilever, telecomgigant Verizon en Coca Cola.

Aanleiding van de campagne is de manier waarop Facebook omgaat met opruiende taal en haatdragende taal, specifiek als die geuit wordt door politieke figuren. De druppel die de emmer deed overlopen is klaarblijkelijk een post van president Trump waarin hij lijkt op te roepen om demonstranten neer te schieten die protesteren tegen politiegeweld. De VS wordt al weken overspoeld door demonstraties tegen racisme en politiegeweld naar aanleiding van (onder meer) de dood van George Floyd.

Die bewuste post van Trump werd door andere sociale media zoals Twitter verwijderd of van labels voorzien, maar Facebook liet hem staan, omdat hij volgens Facebookbaas Marc Zuckerberg de regels niet overtrad. Zijn bedrijf heeft ondertussen al meerdere advertenties van de Trump campagne verwijderd, maar heeft in die tijd wel het imago opgelopen als de techsite die als enige weinig of niets doet tegen haatboodschappen. Het onderwerp ligt momenteel bijzonder gevoelig bij Amerikaanse bedrijven, die zich door de demonstraties en de interesse voor de Black Lives Matter beweging van hun meest diverse kant willen laten zien.

Ondertussen bij Microsoft

Uit berichtgeving van nieuwssite Axios blijkt ondertussen dat Microsoft de curve voor was. Het bedrijf pauzeerde zijn advertenties op Facebook en Instagram al in mei voor de Verenigde Staten. Belangrijkste reden daarvoor is niet, zoals bij de huidige boycot, de regels die Facebook al dan niet aan zijn berichten stelt, maar de plaatsing van die advertenties. De techgigant maakte zich zorgen dat advertenties naast 'ongepaste inhoud' zouden worden geplaatst, zo schrijft Microsoft CMO Chris Capossela in een intern bericht dat Axios kon inzien. Of er specifieke aanleidingen zijn, is niet duidelijk, maar als voorbeelden van ongepaste berichten geeft de post 'haatdragende taal, porno, terroristische berichten etc'. In die zin lijkt de boycot van Microsoft dus een beetje op eerdere acties van adverteerders tegen YouTube, waar bleek dat hun advertenties werden getoond voor en na ongepaste kinderfoto's of films van radicale moslims.

Microsoft wil duidelijk maken dat het niet per se meedoet met de boycot, maar dat het in gesprek is met Facebook om veranderingen aan te reiken. Dat de techgigant wat voorzichtiger is, lijkt logisch. Microsoft werkt voor enkele projecten samen met Facebook. Zo stuurt het alle gebruikers van zijn net ter ziele gegane streamingplatform Mixer naar Facebook Gaming.

Lees ook: Leegloop topadverteerders bij Facebook

De Amerikaanse autofabrikant Ford en de sportartikelenfabrikanten Adidas en Reebok scharen zich in de groeiende rij bedrijven die het gehad lijken te hebben met haatuitingen op social media. Ford onderbreekt voor dertig dagen haar advertentiecampagnes op platforms als Facebook in de Verenigde Staten. Voor andere gebieden wordt dat nog bekeken. Adidas en Reebok doen de komende maand wereldwijd Facebook en Instagram in de ban. Ze volgen daarmee het voorbeeld van onder meer koffieshopketen Starbucks, ijsmaker Ben & Jerry's, kledingmerken Patagonia en The North Face, het Nederlands-Britse voedingsmiddelenconcern Unilever, telecomgigant Verizon en Coca Cola.Aanleiding van de campagne is de manier waarop Facebook omgaat met opruiende taal en haatdragende taal, specifiek als die geuit wordt door politieke figuren. De druppel die de emmer deed overlopen is klaarblijkelijk een post van president Trump waarin hij lijkt op te roepen om demonstranten neer te schieten die protesteren tegen politiegeweld. De VS wordt al weken overspoeld door demonstraties tegen racisme en politiegeweld naar aanleiding van (onder meer) de dood van George Floyd. Die bewuste post van Trump werd door andere sociale media zoals Twitter verwijderd of van labels voorzien, maar Facebook liet hem staan, omdat hij volgens Facebookbaas Marc Zuckerberg de regels niet overtrad. Zijn bedrijf heeft ondertussen al meerdere advertenties van de Trump campagne verwijderd, maar heeft in die tijd wel het imago opgelopen als de techsite die als enige weinig of niets doet tegen haatboodschappen. Het onderwerp ligt momenteel bijzonder gevoelig bij Amerikaanse bedrijven, die zich door de demonstraties en de interesse voor de Black Lives Matter beweging van hun meest diverse kant willen laten zien. Uit berichtgeving van nieuwssite Axios blijkt ondertussen dat Microsoft de curve voor was. Het bedrijf pauzeerde zijn advertenties op Facebook en Instagram al in mei voor de Verenigde Staten. Belangrijkste reden daarvoor is niet, zoals bij de huidige boycot, de regels die Facebook al dan niet aan zijn berichten stelt, maar de plaatsing van die advertenties. De techgigant maakte zich zorgen dat advertenties naast 'ongepaste inhoud' zouden worden geplaatst, zo schrijft Microsoft CMO Chris Capossela in een intern bericht dat Axios kon inzien. Of er specifieke aanleidingen zijn, is niet duidelijk, maar als voorbeelden van ongepaste berichten geeft de post 'haatdragende taal, porno, terroristische berichten etc'. In die zin lijkt de boycot van Microsoft dus een beetje op eerdere acties van adverteerders tegen YouTube, waar bleek dat hun advertenties werden getoond voor en na ongepaste kinderfoto's of films van radicale moslims. Microsoft wil duidelijk maken dat het niet per se meedoet met de boycot, maar dat het in gesprek is met Facebook om veranderingen aan te reiken. Dat de techgigant wat voorzichtiger is, lijkt logisch. Microsoft werkt voor enkele projecten samen met Facebook. Zo stuurt het alle gebruikers van zijn net ter ziele gegane streamingplatform Mixer naar Facebook Gaming.