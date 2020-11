Facebook gaat haar verbod op politieke advertenties, in de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen, een maand verlengen.

De ban ging in op 3 november, de dag van de Amerikaanse verkiezingen, en was bedoeld om misbruik en verwarring te voorkomen. Nu maakt het bedrijf aan adverteerders bekend dat het die ban met een maand verlengt.

"Hoewel meerdere bronnen een overwinnaar hebben aangeduid, geloven we dat het belangrijk blijft om verwarring of misbruik op ons platform te voorkomen," zegt Facebook aan adverteerders in een mail die Reuters kon inkijken.

De exacte termijn ligt niet vast. Volgens Reuters kan de termijn nog worden verlengd, of ingekort. Ook Google heeft intussen een soortgelijke ban, maar geeft geen commentaar over de lengte. Dat hangt af van de volledige telling van de stemmen en eventuele onrust bij de bevolking.

Wat beiden niet letterlijk zeggen is dat zo'n ban moet voorkomen dat er campagnes worden opgestart om de uitslag in twijfel te trekken. Zittend president Donald Trump heeft al meermaals laten verstaan dat hij niet gelooft in de huidige uitslag, waarbij hij verliest van toekomstig president Joe Biden.

Hij verwijst daarvoor naar wilde verhalen van fraude, specifiek met stembiljetten per post. Nochtans is er, intussen een week na de Amerikaanse verkiezingen, geen enkele aanwijzing van grootschalige fraude geweest. De beweringen steunen hoofdzakelijk op claims uit het kamp van Trump dat de afgelopen vier jaar een stevige reputatie opbouwde van 'alternatieve feiten'.

