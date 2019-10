Een groep Facebook-medewerkers heeft CEO Mark Zuckerberg een kritische brief gestuurd. Daarin vragen ze om zijn standpunt over het factchecken van politieke advertenties te heroverwegen.

Vorige maand maakte Facebook bekend dat politieke advertenties niet gefactcheckt zullen worden. Die beslissing botste, in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, op veel kritiek bij democratische presidentskandidaten en burgerrechtenbewegingen. In een lange toespraak over het belang van de vrije meningsuiting verdedigde Mark Zuckerberg zijn keuze om in bepaalde gevallen leugens te laten staan op het platform. "Mensen moeten zelf kunnen zien wat politici zeggen. Als iets nieuwswaardig is, halen we het niet offline. Ik weet dat veel mensen het daar niet mee eens zullen zijn, maar ik denk dat het in een democratie niet correct is dat een privébedrijf politici of nieuws gaat censureren", aldus de Facebook-CEO.

Vorige week tijdens een hoorzitting werd hij (onder meer) daarover onder vuur genomen door democratisch congreslid Alexandria Ocasio-Cortez. Op haar vraag of ze advertenties op republikeinse kiezers mag richten en daarin de leugen mag verspreiden dat hun kandidaten voor groene maatregelen hebben gestemd, moest Zuckerberg schoorvoetend 'ja' antwoorden.

Intussen raakt bekend dat ook een deel van het Facebook-personeel zich tegen dat beleid heeft gekeerd, dat volgens hen "een bedreiging vormt van hetgeen waar Facebook voor staat." Dat blijkt uit een brief die twee weken geleden op het interne communicatiesysteem Facebook Workplace gezet werd. Maandag werd de brief, die door 250 Facebook-werknemers is ondertekend, ook gepubliceerd in The New York Times.

"Doordat politici zich richten op mensen die alles geloven wat hun favoriete polieke figuren zeggen, laten we ons platform als wapen inzetten", klinkt het. De werknemers vinden dat hun bedrijf geen geld mag accepteren voor politieke advertenties zolang ze daar niet dezelfde regels op toepassen die ook voor andere Facebook-advertenties gelden. Ze wijzen erop dat het, na een geschiedenis van discriminatie, al onmogelijk is gemaakt om advertenties op bepaalde groepen te richten wanneer het over huisvesting, onderwijs of kredietverlening gaat. "We moeten soortgelijke beperkingen opleggen aan politieke advertenties", aldus de brief.

Technologiebedrijven als Google en Microsoft kregen dit jaar al te maken met openlijke kritiek van werknemers over gevoelige beslissingen, maar bij Facebook is dergelijke dissidentie eerder uitzonderlijk. Congreslid Ocasio-Cortez prees de auteurs van de brief voor hun moed.