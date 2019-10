In een hoorzitting over Libra laat Facebook-CEO Mark Zuckerberg verstaan dat het project ook zonder Facebook verder kan. Maar wanneer het gaat over politieke advertenties die foute informatie verspreiden, kon de topman geen duidelijkheid scheppen.

Zuckerberg's nieuwste hoorzitting ging aanvankelijk over haar virtuele munt Libra. Vele politici hebben vragen over de rol van Facebook, gezien de schamele reputatie van Facebook op vlak van privacy, betrouwbaarheid en transparantie. Maar ook over het feit dat grote namen in de betaalsector zoals Visa, Mastercard, PayPal en ook eBay intussen zijn afgehaakt.

Zuckerberg benadrukte nogmaals dat hij met Libra de kosten van elektronische betalingen wil laten zakken en dergelijke diensten voor meer mensen beschikbaar wil maken. Maar de congresleden zijn sceptisch. "Het zou goed zijn voor iedereen mocht Facebook zich concentreren op haar vele bestaande tekorten en mislukkingen vooraleer het verdergaat met het Libra-project," zegt democratisch congreslid Maxine Waters.

Ook zonder Facebook mogelijk

De topman van Facebook benadrukte dat Libra niet zal lanceren zonder goedkeuring van de Amerikaanse autoriteiten, en dat het zelfs mogelijk is dat Facebook de Libra Association verlaat, alvorens de munt te lanceren.

Op de vraag waarom enkele grote namen zijn afgehaakt, benadrukt Zuckerberg dat het een zeer risicovol project blijft waarvan het onzeker is of het zal werken. Tegelijk erkent Zuckerberg dat zijn bedrijf niet de "ideale boodschapper" is voor Libra en dat zijn bedrijf nog veel moet doen om het vertrouwen terug te winnen. Al is hij wel van oordeel dat fouten in het verleden niet in de weg mogen staan van Libra.

Niet alle politici zijn tegen Libra. Onder meer uit Republikeinse hoek kwam enige steun voor het project. "Ik heb mijn eigen bedenkingen over Facebook, Libra en de tekortkomingen van big tech," zegt Republikeins congreslid Patrick McHenry, "Maar als de geschiedenis ons iets geleerd heeft dan is het dat het beter is om aan de kant van Amerikaanse innovatie te staan."

We moeten daarbij wel nuanceren dat er weinig innovatie aan Libra is. Geld overschrijven is niet uitgevonden door Facebook. Ook Blockchain en cryptomunten zijn dat niet.

Onjuiste informatie niet verwijderen

De zitting over Libra was voor politici ook een gelegenheid om Zuckerberg nogmaals aan de tand te voelen over de praktijken van het social media-platform. Zo waren er onder meer vragen over de aanpak van online kindermisbruik en hoe Facebook omgaat met fake news, specifiek politieke advertenties met misleidende of feitelijk onjuiste zaken in. Afgelopen week maakte Zuckerberg bekend dat Facebook boodschappen van politici waar duidelijke fouten en leugens in staan, niet zal verwijderen.

Vooral toen Democratisch congreslid Alexandria Ocasio-Cortez aan het woord kwam moest Zuckerberg meermaals een duidelijk antwoord schuldig blijven. Ze begon haar tussenkomst met de vraag wanneer Zuckerberg op de hoogte was van de praktijken van Cambridge Analytica. Dat was wanneer het schandaal publiek werd in maart 2018. Maar op de vraag wanneer hij het besprak met Peter Thiel kon hij geen duidelijk antwoord geven.

Thiel was een (intussen voormalig) grote investeerder in Facebook, richtte onder meer het controversiële dataminingbedrijf Palantir Technologies op en zit in de raad van bestuur van Facebook. De man is ook een adviseur en voorstander van Donald Trump.

"So, you won't take down lies or you will take down lies? I think that's just a pretty simple yes or no."



Complete exchange between @RepAOC @AOC and Mark Zuckerberg at today's House Financial Services Cmte hearing.



Full video here: https://t.co/heT7Psnlp1 pic.twitter.com/0iiWtfU5gQ — CSPAN (@cspan) October 23, 2019

Het parlementslid benadrukte bij het gebrekkig antwoord dat Cambridge Analytica het grootste privacyschandaal ooit voor Facebook was, met rechtstreekse impact op de Amerikaanse verkiezingen en daardoor de verkiezing van Donald Trump.

Het werd voor Zuckerberg nog iets ongemakkelijker toen Ocasio-Cortez specifieke voorbeelden aanhaalde van foutieve advertenties en posts en toen ze vroeg wat Facebook daarmee ging doen.

Onderdrukking niet, liegen wel

"Mag ik onder dit beleid adverteren naar regio's waar voornamelijk zwarte Amerikanen wonen en hen de verkeerde verkiezingsdatum geven?" Zuckerberg wees er op dat dit niet kon omdat het neerkomt op het onderdrukken van kiezers en dat wordt, samen met uitspraken die mensen fysiek in gevaar brengen, niet getolereerd.

Ocasio-Cortez wees er daarbij op dat Facebook dus wel aan factchecking doet, maar een hoop dingen laat passeren. "Dus ik mag wel advertenties richten op republikeinse kiezers en beweren dat hun kandidaten voor groene maatregelen hebben gestemd?" Een duidelijk voorbeeld van foute informatie. "Daar kan ik niet exact op antwoorden, maar waarschijnlijk wel," moest Zuckerberg schoorvoetend toegeven.

Zuckerberg probeerde zijn antwoord nog te nuanceren door te zeggen dat veel afhangt van de context, of het om advertenties of een gewone post gaat. Maar een duidelijk antwoord kwam er zelden.