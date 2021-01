Facebook zou dit jaar een slimme bril uitbrengen, zij het zonder augmented reality. Wat het ding dan wel doet, is niet duidelijk.

Een en ander moet blijken uit een gesprek van nieuwsmedium Bloomberg met Andrew Boswoth, die aan het hoofd staat van Augmented en Virtual Reality bij Facebook. Volgens hem komt er een genetwerkte bril uit met heel wat functies, maar hij wil nog niet zeggen welke die functies dan zijn. Het enige dat we wel weten is dat het niet om een augmentedrealitybril gaat, en dat er dus geen digitale laag over het glas wordt geprojecteerd met extra info.

Van Google Glass tot Spectacles

Facebook werkt al wel een tijd aan het concept. Het kondigde in 2017 bijvoorbeeld een AR-bril aan, die er uiteindelijk niet kwam. Met dochterbedrijf Oculus heeft de techgigant ook al enkele VR-brillen uitgebracht.

Als het genetwerkte toestel er komt, zal het alvast niet de eerste slimme of genetwerkte bril zijn. Google kwam zeven jaar geleden bijvoorbeeld met Google Glass, een wearable in de vorm van een bril met ingebouwde camera, die ook een display voor je oog schoof. Dat toestel was in de consumentenmarkt geen groot succes, maar bestaat nog wel in bedrijfsversie.

Facebook kennende, kan het ook de mosterd voor zijn nieuwe bril gehaald hebben bij Snapchat, die twee jaar geleden met de Spectacles op de markt kwamen. Die slimme bril moest je vooral een extra camera bieden.

De kans is hoe dan ook groot dat het nieuwe Facebooktoestel minstens een camera en waarschijnlijk ook een of andere microfoon zal bevatten voor de bediening. Gezien Facebooks reputatie als het gaat om privacy, is het nog maar de vraag hoeveel mensen zo'n toestel op hun hoofd willen zetten, of überhaupt willen omgaan met mensen die het dragen. Eerder meldde het bedrijf al dat modemerk Ray Ban de brillen 'cool' moet maken om dat probleempje op te vangen.

Een en ander moet blijken uit een gesprek van nieuwsmedium Bloomberg met Andrew Boswoth, die aan het hoofd staat van Augmented en Virtual Reality bij Facebook. Volgens hem komt er een genetwerkte bril uit met heel wat functies, maar hij wil nog niet zeggen welke die functies dan zijn. Het enige dat we wel weten is dat het niet om een augmentedrealitybril gaat, en dat er dus geen digitale laag over het glas wordt geprojecteerd met extra info. Facebook werkt al wel een tijd aan het concept. Het kondigde in 2017 bijvoorbeeld een AR-bril aan, die er uiteindelijk niet kwam. Met dochterbedrijf Oculus heeft de techgigant ook al enkele VR-brillen uitgebracht. Als het genetwerkte toestel er komt, zal het alvast niet de eerste slimme of genetwerkte bril zijn. Google kwam zeven jaar geleden bijvoorbeeld met Google Glass, een wearable in de vorm van een bril met ingebouwde camera, die ook een display voor je oog schoof. Dat toestel was in de consumentenmarkt geen groot succes, maar bestaat nog wel in bedrijfsversie. Facebook kennende, kan het ook de mosterd voor zijn nieuwe bril gehaald hebben bij Snapchat, die twee jaar geleden met de Spectacles op de markt kwamen. Die slimme bril moest je vooral een extra camera bieden. De kans is hoe dan ook groot dat het nieuwe Facebooktoestel minstens een camera en waarschijnlijk ook een of andere microfoon zal bevatten voor de bediening. Gezien Facebooks reputatie als het gaat om privacy, is het nog maar de vraag hoeveel mensen zo'n toestel op hun hoofd willen zetten, of überhaupt willen omgaan met mensen die het dragen. Eerder meldde het bedrijf al dat modemerk Ray Ban de brillen 'cool' moet maken om dat probleempje op te vangen.