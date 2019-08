Facebook zet eigen naam achter Instagram en WhatsApp

Instagram en WhatsApp gaan binnenkort 'Instagram from Facebook' en 'WhatsApp from Facebook' heten, meldt techsite The Information. Facebook bevestigt de naamsverandering nog niet, maar zegt wel "duidelijker te willen zijn over de producten en diensten die onderdeel zijn van Facebook".

De nieuwe namen zouden binnenkort op de inlogschermen te zien zijn en bij de App Store van Apple en de Play Store van Google. Dat is al langer het geval bij Workplace, de samenwerkingstool van Facebook. Facebook nam Instagram over in 2012 en WhatsApp in 2014. Begin dit jaar maakte CEO Mark Zuckerberg het plan bekend om Facebook Messenger, Instagram en WhatsApp aan elkaar te koppelen. Op lange termijn moeten gebruikers van de verschillende berichtenapps met elkaar kunnen communiceren. Dat plan betekende een koerswijziging voor Facebook, dat bij de overname beloofde dat beide apps autonoom zouden blijven. Intussen zijn de oprichters van WhatsApp en Instagram opgestapt bij het bedrijf en ligt de weg vrij voor Facebook om veranderingen door te voeren. De naamsverandering lijkt daar de eerste stap in te zijn. Het nieuws komt er net op een moment dat de Federal Trade Commission de overnames van Instagram en WhatsApp onderzoekt. De Amerikaanse toezichthouder wil weten of Facebook de bedrijven kocht omdat het potentiële rivalen waren die de positie van Facebook konden aantasten.